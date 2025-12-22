Την ξέφρενη πορεία της συνεχίζει η φοβερή και τρομερή Αναγέννηση Καρδίτσας, αφού επικράτησε στην Τρίπολη του Αστέρα Aktor Β' με 0-1, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη της βαθμολογίας.

Στο παιχνίδι με το οποίο έκλεινε η αυλαία της 15ης στροφής του πρωταθλήματος της Super League 2 για τον Βόρειο Όμιλο, η Αναγέννηση Καρδίτσας κέρδισε τον Αστέρα Aktot Β' με 0-1,

Σκόρερ για την ομάδα του Καβακά ήταν ο Πολέτο ο οποίος με σουτ στο 57' νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ, χαρίζοντας τους τρεις πόντους και ανεβάζοντας την στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έναν πίσω από τον πρωτοπόρο και αήττητο Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 (57' Πολέτο)

Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2 (58′ Ξυγκόρος, 78′ Σιφναίος – 42′ Λουκίνας, 65' Στοΐλκοβιτς)

ΠΑΟΚ Β – Ηρακλής 1-2 (62′ Γκιτέρσος πέν. – 20′ Τσιντώνης, 90+9′ Ντέλετιτς)

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2 (38′, 61′ Μορέρ – 3′, 7′ Σαπουντζής)

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 (11′ Δερμιτζάκης, 51′ Ντουμάνης)

Η βαθμολογία:

1) Ηρακλής 37

2) Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3) Νίκη Βόλου 32

4) Αστέρας Aktor Β' 27

5) Καβάλα 19

6) ΠΑΟΚ Β' 15

7) Νέστος Χρυσούπολης 15

8) Καμπανιακός Χαλάστρας 12

9) ΠΑΔ Γιάννινα 9

10) Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική (16η):

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα

Νίκη Βόλου - Ηρακλής

Καμπανιακός - Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Aktor Β'

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β'