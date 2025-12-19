Ο Κουτέσα κρατάει το μαγικό... ραβδί των προκρίσεων της ΑΕΚ! (vids)

Το γκολ του Ελβετού winger έστειλε την Ένωση στην οκτάδα και το πέναλτι του Γιόβιτς την... εκτόξευσε στην 3η θέση της League Phase του Conference. Αυτή ήταν η τρίτη φετινή πρόκριση που υπέγραψε ο Ντέρεκ Κουτέσα, όλες μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Η... μυθική επιστροφή της ΑΕΚ από το 0-2 σε 3-2 επί της Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα και η απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League μέσα στην «OPAP Arena» είχε και πάλι την «πινελιά» του Ντέρεκ Κουτέσα που πανηγύρισε με το... ραβδί του!

O Ελβετός winger έκρινε, ξανά, μια «κιτρινόμαυρη» πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτή τη φορά στο 90+8', όταν ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Ελίασον, ανεβάζοντας την Ένωση από την 9η στην 8η προνομιούχο θέση της League Phase.

Το σερί ξεκίνησε κόντρα στον Άρη Λεμεσού (14/8), όταν πέρασε ως αλλαγή στο 85' και στο 104' της παράτασης διαμόρφωσε το 2-1 που «σφράγισε» μετέπειτα ο Γιόβιτς με ασίστ του!

Η συνέχεια κόντρα στην Άντερλεχτ, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών, όταν στο 48' σκόραρε για το τελικό 2-0 και η ΑΕΚ ολοκλήρωσε θετικότατα την «οδύσσεια» των προκριματικών, περνώντας τρεις γύρους για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Συνολικά σε 20 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα», ο 28χρονος winger έχει πετύχει 5 τέρματα, όλα στην Ευρώπη, με ενδιάμεσα «θύματα» την Τσέλιε στην ήττα 3-1 στη Σλοβενία και έπειτα την Αμπερντίν στο «σαρωτικό» 6-0 εντός έδρας για τη 2η αγωνιστική.

Απολαύστε όλα τα γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα με τη φανέλα της ΑΕΚ: