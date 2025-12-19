Κουτέσα: «Ελπίζω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα»

Ο Ντέρεκ Κουτέσα μίλησε για τα συναισθήματα του μετά την πρόκριση της ΑΕΚ.

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως αλλαγή αλλά πέτυχε ένα από τα τρία γκολ της επικής πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα.

Οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα στην κάμερα της Cosmote.

«Όταν χάνεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να σκοράρεις για να μπορέσεις να μειώσεις ή να ισοφαρίσεις. Με τη δική μου είσοδο και του Ελίασον βοηθήσαμε την ομάδα, χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα την ομάδα με δικό μου γκολ και είμαι πολύ χαρούμενος με το τελικό αποτέλεσμα.

Αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και βοήθησαν την ομάδα και ελπίζω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όταν μου ζητείται να μπορώ να το κάνω».