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Το κυνήγησε και το πέτυχε - Γκολ ο Μύθου και 2-0 ο ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ανέστης Μύθου το κυνήγησε και το πέτυχε, σκοράροντας για το 2-0 του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό πριν τη συμπλήρωση 30 λεπτών αγώνα.

Δείτε τη φάση:

Το κυνήγησε και το πέτυχε - Γκολ ο Μύθου και 2-0 ο ΠΑΟΚ (vid)