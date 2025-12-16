Ηλιούπολη: Καρέ αποχωρήσεων

Ξεκίνησε ο χορός των αποχωρήσεων από την Ηλιούπολη, η οποία ανακοίνωσε τέσσερις αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ηλιούπολης:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Ruben Hoogenhout, Mohammed Amin Doudah, Gonzalo Torres και Elisha Sam.

Η διοίκηση της ομάδας τους ευχαριστεί για την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο και τους εύχεται καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική και προσωπική τους πορεία.

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα διεκδικήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.