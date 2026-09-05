ΚΑΕ Ολυμπιακός για Ελ Κααμπί: «Όλοι είμαστε στο πλευρό σου» (pic)

Στο 44’ του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκρούστηκε με τον Μάριο Σιαμπάνη και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι του.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον Μαροκινό επιθετικό, τονίζοντας πως η οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται στο πλευρό του.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές.».
Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2026