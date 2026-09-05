ΚΑΕ Ολυμπιακός για Ελ Κααμπί: «Όλοι είμαστε στο πλευρό σου» (pic)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

Στο 44’ του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκρούστηκε με τον Μάριο Σιαμπάνη και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι του.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον Μαροκινό επιθετικό, τονίζοντας πως η οικογένεια του Ολυμπιακού βρίσκεται στο πλευρό του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές.».