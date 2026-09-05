Ο Ηρακλής κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη στο φιλικό με την Μπασκίμι με 72-59.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ηρακλή:

Ο Ηρακλής επικράτησε της KB Bashkimi με 72-59, στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στο Ιβανώφειο.

Οι “κυανόλευκοι” παρουσίασαν δυο πρόσωπα στην αναμέτρηση. Στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκαν να χάνουν με διαφορά 14 πόντων (24-38), αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε άμυνα κι επίθεση.

Στο δεύτερο, όμως παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα και με “όπλο” την αμυντική τους λειτουργία βρήκαν λύσεις κι επιθετικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μ’ ένα σερί 15-0, πέρασαν μπροστά με 44-43, κάνοντας την ανατροπή. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 53-50, με τον Ηρακλή να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι τη λήξη του αγώνα και να παίρνει και διψήφια διαφορά στο τελευταίο δίλεπτο.

Για την “κυανόλευκη” ομάδα δεν αγωνίστηκαν οι Αλέξανδρος Κομνιανίδης και Μάριος Γιαννίκος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμού.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 27-38, 53-50, 72-59

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μπακάλης, Αναστασιάδης

ΗΡΑΚΛΗΣ (Zoran Lukic): Lecque 11, Κουκ, Melvin 17(4), Styles 13(2), Horchler 5(1), Diarra 10(1), Hutson 5, Σλαφτσάκης 3, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 8(2), Σταυρακόπουλος.

KB BASHKIMI (Igor Jovovic): Bailey 5, Azemi 5, Jashari, Bunjaku 4, Shorter 8, Kakurki 5, Bytyqi, Gjecaj, Thomas 7, Johnson 17, Zeqiri 8(2).

*Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει αύριο (06/09, 18:00) σε νέο φιλικό παιχνίδι την ΑΕΚ Λάρνακας, παίζοντας για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του.