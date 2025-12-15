Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και η είδηση είναι πως δεν θα υπάρχει VAR στο ματς του Καραϊσκάκη.

Πρώτη χρονικά αναμέτρηση της Τετάρτης (17/12, 16:00) το Καβάλα-Παναθηναϊκός, που θα διευθύνει ο Κόκκινος, με βοηθούς την Κομισοπούλου και τον Μηνούδη, 4ος ο Μπούτσικος και στο VAR οι Πουλικίδης, Τσακαλίδης.

Χωρίς VAR το Ολυμπιακός-Ηρακλής (18:00) που θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Μπουξμπάουμ, Στάικο και 4ο τον Ανδριανό. Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των ομάδων το αν θα έχει VAR ένα παιχνίδι. Σημειώνεται ότι οι γηπεδούχοι καλύπτουν το διαιτητικό εξοδολόγιο.

Στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό (20:00) ορίστηκε ο Μόσχου, με βοηθούς τους Τσολακίδη, Παγουρτζή, 4ο τον Δρακίδη και στο VAR τους Γιουματζίδη, Ευαγγέλου.