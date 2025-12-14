Ύποπτα πέντε ματς για χειραγώγηση: Ο τερματοφύλακας που έκαναν αλλαγή οι συμπαίκτες του και η Ηλιούπολη

Στην ΕΠΟ έχουν αποσταλεί πέντε φάκελοι από τη Sportradar με παιχνίδια ομάδων της SL2 που θεωρούνται «μιλημένα» για στοιχηματικούς λόγους.

Για ένα απ' αυτά η έκθεση επισημαίνει ότι «υπάρχουν ξεκάθαρες και πληθωρικές αποδείξεις ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα αλλοιώθηκε παράτυπα».

Οι φάκελοι της Sportradar αφορούν τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος της Super League 2:

1) Καβάλα - Καρδίτσα 2-3 (25/ 10),

2) Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1 -3 (22/11),

3) Ηρακλής - Καμπανιακός 2-2 (30/11).

Ειδικά για το παιχνίδι Καβάλα - Καρδίτσα ξεσηκώθηκε μεγάλος ντόρος όταν ο τερματοφύλακας της γηπεδούχου ομάδας Γιάννης Ζωγράφος στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου δέχτηκε «επίθεση» από τους ίδιους τους συμπαίκτες του για τα «παιδικά» λάθη που έκανε και ο προπονητής της ομάδας Θωμάς Γράφας αναγκάστηκε μόλις στο 35ο λεπτό του αγώνα να αντικαταστήσει τον 25άχρονο γκολκίπερ για να αποφευχθούν τα χειρότερα!

Για τη Sportradar είναι ύποπτα και δύο παιχνίδια Κυπέλλου μεταξύ ομάδων της ΣΛ1 και της ΣΛ2.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2(18/8) και Αστέρας Τρ. - Ηλιούπολη 5-0 (3/12).

Για το παιχνίδι της Τρίπολης στην περίληψη της έκθεσης της εταιρείας ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης αναφέρεται: «Υπάρχουν ξεκάθαρες και πληθωρικές αποδείξεις ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα αλλοιώθηκε παράτυπα, με σκοπό να αποκτηθούν διεφθαρμένα στοιχηματικά κέρδη.

Οι αποδείξεις υποδεικνύουν ότι παίκτες του στοιχήματος γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η Ηλιούπολη θα έχανε τον αγώνα με διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ: Εξαιρετικά ύποπτος ζωντανός στοιχηματισμός ότι η Ηλιούπολη θα έχανε το ματς με τουλάχιστον 4 γκολ διαφορά.

Τα στοιχηματικά μοτίβα και οι πληροφορίες που αυτήν τη στιγμή τα συνοδεύουν προσφέρουν ενδείξεις ότι η Ηλιούπολη ήταν πιθανόν συνένοχη στη χειραγώγηση αυτής της αναμέτρησης.

Στην αναφορά φωτογραφίζεται μόνο η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας για προσπάθεια χειραγώγησης του αγώνα. Το παιχνίδι μέχρι το 76 ' ήταν 2-0 και στα τελευταία 15 λεπτά η Ηλιούπολη δέχτηκε άλλα τρία γκολ.

Πηγή: Documento