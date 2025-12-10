Ανανέωσε με την Παλμέιρας έως το 2027 ο Αμπέλ Φερέιρα

Παρά την απώλεια του φετινού Copa Libertadores, ο Πορτογάλος προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι της «Verdao», μέχρι και το 2027.

Μπορεί να μην κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού απέναντι στην Φλαμένγκο, ωστόσο θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια.

Οι δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα:

«Σε αυτά τα πέντε χρόνια εδώ, έχω ταυτιστεί με τις αξίες και τις αρχές του συλλόγου. Για μένα, η Παλμέιρας είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος ζωής και ύπαρξης. Είμαι προπονητής έργων και σχέσεων, και ήταν μια απόφαση που πήρα και με την οικογένειά μου. Μιλήσαμε πολύ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και η πρόεδρος Λέιλα πάντα εξέφραζε ενδιαφέρον για τη συνέχεια, τη σταθερότητα και τη συνέπεια του έργου.

Μετά την ήττα από την Κορίνθιανς στο Κύπελλο Βραζιλίας, η επικεφαλής του έργου επανέλαβε την εμπιστοσύνη της στη δουλειά, και αυτό είναι δύσκολο να το βρεις στο σημερινό ποδόσφαιρο. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σεζόν και με επηρέασε βαθιά. Προτίμησα να μην υπογράψω εκείνη την εποχή, αλλά έδωσα τον λόγο μου ότι θα συνεχίσουμε μαζί. Μια ομάδα όπως η Παλμέιρας ευδοκιμεί με τους τίτλους, και εδώ ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε και με ποιον θέλουμε να πάμε.

Η Παλμέιρας αποτελείται από ανθρώπους, και κάνουμε τα πάντα για την ψυχή του συλλόγου, που είναι οι οπαδοί. Είμαι εκεί που θέλουν να είμαι, είμαι εκεί που θέλω να είμαι, είμαι όπου με εκτιμούν, και θέλω πάντα να κερδίζω. Είμαι σίγουρος ότι τα μαθήματα του… Το 2025 θα μας βοηθήσει πολύ να κερδίσουμε το 2026.

Είναι ένα αίσθημα υπερηφάνειας, ευγνωμοσύνης και ευθύνης. Ευγνωμοσύνη επειδή η Παλμέιρας με βοήθησε να εξελιχθώ πολύ ως προπονητής. Ένας γιγάντιος σύλλογος όπως η Παλμέιρας, που αγωνίζεται για τίτλους, έδωσε την ευκαιρία σε έναν νεαρό προπονητή, πίστεψε σε μένα και σήμερα έχω ένα άλλο επίπεδο διεθνούς κύρους.

Δεν μπορώ επίσης να μην αναφέρω το πάθος των οπαδών μας, την αγάπη που λαμβάνω σε κάθε περιοχή της χώρας, που μου προσφέρουν τα τυπικά γλυκά, τα κομπολόια και πολλά πράγματα για να με ευχαριστήσουν για τη δουλειά μου. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανταποδώσω όλα αυτά, έτσι ώστε οι οπαδοί της Παλμέιρας να αισθάνονται πάντα ικανοποιημένοι. Σε πέντε χρόνια, έχουμε ήδη ζήσει οδυνηρές ήττες και μαγικές νύχτες.

Αυτή είναι η ζωή. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μοιραστεί όλα αυτά τα συναισθήματα μαζί. Είναι πέντε χρόνια σχέσης και γνωρίζουμε ήδη όλα τα ελαττώματα και τις αρετές ο ένας του άλλου. Και δεν υπάρχει διαφυγή από την ευθύνη. Η Παλμέιρας ευδοκιμεί στους τίτλους και το ανταγωνιστικό μας πνεύμα, ειδικά δεδομένων των απαιτήσεων της νικηφόρας ιστορίας του συλλόγου, είναι πιο εκλεπτυσμένο από ποτέ».