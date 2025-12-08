«Βράζει» ο Ιωνικός για την διαιτησία με την Μύκονο: «Ανεπιθύμητος ο Αργυρόπουλος στα παιχνίδια μας»

Οι Νικαιώτες κέρδισαν χθες με 2-1, αλλά είναι έξαλλοι με την διαιτητική αντιμετώπιση.

Ο Ιωνικός επικράτησε χθες με 2-1 της Μυκόνου, παρόλα αυτά οι άνθρωποί του έχουν τρομερά παράπονα από την διαιτησία του Αργυρόπουλου. Για αυτό και εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση: «Παρά τη χθεσινή νικη απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε την μη επάρκεια του κυρίου Αργυρόπουλου να σφυρίζει παιχνίδια κρισιμότητας σαν του χθεσινού. Ο κόσμος που βρέθηκε στην Νεάπολη και είδε με τα μάτια του τα όσα συνέβησαν βράζει.

Στο παρελθόν σαν διοίκηση του ιστορικού αυτού συλλόγου που λέγεται Ιωνικός, έχουμε βγάλει συγχαρητήριες ανακοινώσεις σε διαιτητές παρά το γεγονός ότι έχουμε ηττηθεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, και επαναλαμβάνουμε, παρά τη χθεσινή μας σημαντική νίκη, επισημαίνουμε πως δε θα δεχτούμε ξανά τον ορισμό του εν λόγω διαιτητή σε παιχνίδια της ομάδας μας έως το τέλος του πρωταθλήματος και σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτούμε ξανά ανάλογες συμπεριφορές».