Την ώρα που οι ηγέτες «καθαρίζουν», στον Παναθηναϊκό ακόμα τους ψάχνουμε (Stats)

Ένα μήνα πριν, το ρόστερ ήταν καλό και δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί σωστά, σήμερα όλοι είναι για δρόμο. Welcome στον κόσμο του Παναθηναϊκού!

ΠΑΟΚ

Ζίβκοβιτς και Τάισον κάνουν την διαφορά, ο Γιακουμάκης σκοράρει και ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός που είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει τις σταθερές του, έχει τα ελαττώματά του και προχωρά, βάζοντας πίεση στον Ολυμπιακό.

Αριστερά, βλέπετε τις πάσες του Ζίβκοβιτς, δεξιά του Τάισον. Ακόμα και στις λάθος μεταβιβάσεις, διακρίνεις επιθετικότητα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν για να δημιουργήσουν κάτι.

Στο ματς με τον Άρη πάμε να δούμε τι έκαναν.

Στατιστικά Τάισον

Γκολ: 1

Δημιουργία μεγάλης φάσης: 2

Key Passes: 2

Πάσες Σύνολο: 31/44 (70%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 21/34 (62%)

Τελικές / Στο στόχο: 3/1

Μονομαχίες (κερδισμένες): 13 (9)

Ανακτήσεις: 8

Στατιστικά Ζίβκοβιτς



Ασίστ: 1

Δημιουργία μεγάλης φάσης: 1

Key Passes: 2

Πάσες Σύνολο: 24/32 (75%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 16/24 (67%)

Τελικές / Στο στόχο: 3/2

Μονομαχίες (κερδισμένες): 11 (8)

Ανακτήσεις: 5

Ολυμπιακός

Εντάξει, είναι γνωστό πως την διαφορά την κάνει ο Ελ Κααμπί, σκοράρει και δίνει νίκες. Γενικά, ο Ολυμπιακός παίζει σε άλλο tempo, έχει ένταση και είναι αποδοτικός και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού.

Στο ματς με τον ΟΦΗ, πάμε να δούμε δύο έξτρα παίκτες που πρόσφεραν.

Στατιστικά Μουζακίτη:

Σέντρες (επιτυχημένες): 7 (2)

Key Passes: 1

Πάσες Σύνολο: 49/56 (88%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 37/41 (90%)

Μεγάλες Πάσες: 2/2 (100%)

Τάκλιν (κερδισμένα): 5 (2)

Μονομαχίες (κερδισμένες): 13 (8)

Ανακτήσεις: 9

Στατιστικά Στρεφέτσα:



Γκολ: 1

Key Passes: 4

Πάσες Σύνολο: 44/50 (88%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 29/34 (85%)

Τελικές / Στο στόχο: 8/3

Μονομαχίες (κερδισμένες): 12(6)

Ανακτήσεις: 7

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς πέρασε μια δύσκολη περίοδο, μια σειρά αλλαγών σε διατάξεις, νοοτροπία και αλλαγές τακτικής φύσεως άλλαξαν την εικόνα. Αλλαγή ρόλου στον Πινέδα, άμεσα αποτελέσματα για ακόμα μια φορά.

Στο ματς με τον Ατρόμητο ο Μεξικάνος είχε:

Στατιστικά Πινέδα:

Γκολ: 1

Επαφές: 99

Πάσες Σύνολο: 67/74 (91%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 36/43 (84%)

Μονομαχίες (κερδισμένες): 16 (13)

Ανακτήσεις: 9

Τάκλιν (κερδισμένα): 7 (5)

Παναθηναϊκός

Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως κανείς δεν κάνει την διαφορά εδώ. Οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν πολύ κάτω των προσδοκιών. Πριν ένα μήνα η γενική αίσθηση ήταν πως το ρόστερ είναι καλό και φταίνε οι προπονητές που δεν το αξιοποιούν.

Αν και η νέα διεύθυνση έχει αυτή την άποψη, δε θα αλλάξει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βαθιές τομές, γενναίες αποφάσεις και παραδοχή πως πολλά χρήματα πρέπει να δαπανηθούν και να χαθούν. Αρκετοί θα πρέπει να αποχωρήσουν, όμως η πλειοψηφία των αθλητών έχει συμβόλαια σε ισχύ και μάλιστα με πολλά χρήματα. Πως θα φύγουν, που θα πουληθούν;

Πέρα από τις αποχωρήσεις, θα πρέπει να γίνουν και μεταγραφές, αρκετές, με παίκτες που πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά. Επειδή όμως την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου οι αλλαγές δεν μπορούν να είναι αρκετές λόγω και της Ευρωπαϊκής λίστας, έχει ευθύνη και ο coach Μπενίτεθ να παρουσιάσει κάτι, να έχει στόχευση το παιχνίδι της ομάδας του.

Τι θέλει να κάνει, δεν είναι αντιληπτό, έχουν περάσει δέκα επίσημα παιχνίδια και η εικόνα είναι ίδια με αυτή που άφησε ο Βιτόρια! Παθητική στάση, η μπάλα στο διπλανό να δημιουργήσει αυτός, αργό τέμπο, καμία πίεση. Πρέπει επιτέλους να γίνουν δραστικές αλλαγές, δοκιμές σε αλλαγή νοοτροπίας για να φανεί ξεκάθαρα ποιος μπορεί να παίξει και ποιος όχι.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να παίζει μόνο για το αποτέλεσμα ενώ η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ορθολογικής ομάδας, αφού έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα δεν έρχονται και πολύ...