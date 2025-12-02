Ασύλληπτα νούμερα για τον Οζντόεφ ως χαφ - σκόρερ παγκοσμίως: Ο ρόλος - κλειδί του Μεϊτέ!

Σεζόν στα... κόκκινα για τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος έχει εκτοξεύσει φέτος τους αριθμούς του σε επίπεδα που ξεφεύγουν από τα ελληνικά δεδομένα και ξεχωρίζουν ακόμη και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ συνεχίζει να «οργιάζει» στη φετινή Stoiximan Super League, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση… απόλυτης φόρμας. Ο Ρώσος χαφ έφτασε τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μέσα από μόλις 20 συμμετοχές, επίδοση που ισοφαρίζει το καλύτερό του ρεκόρ, το οποίο την περίοδο 2023-24 είχε χρειαστεί… 50 ματς για να πετύχει.

Ο Ρώσος μέσος βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος, μαζί με τον Όζμπολτ του Λεβαδειακού και πίσω μόνο από τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως με βάση τα επίσημα στατιστικά των πρώτων κατηγοριών παγκοσμίως, ο Οζντόεφ είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος χαφ-σκόρερ στον κόσμο, έχοντας σημειώσει επτά γκολ στη Super League σε 12 παιχνίδια.

Μόνο τρεις παίκτες τον ξεπερνούν, όλοι με οκτώ τέρματα. Για την ακρίβεια, μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Βαλεντίνο Μίλερ της Τιρόλ (14 ματς) και δύο ποδοσφαιριστές από το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, ο Άντερσον Ασιέντου της Πόνσε (15 ματς) και ο Τζόζεφ Βιγιαφάνε της Κάγκουας (16).

Αν αφαιρεθούν τα πέναλτι, όμως, ο Ρώσος περνάει στην κορυφή μαζί με τον Άντερσον Ασιέντου, καθώς είναι οι μοναδικοί χαφ παγκοσμίως που έχουν πετύχει επτά γκολ χωρίς καμία εκτέλεση από την άσπρη βούλα!

Ποιος είναι ο ρόλος του Μεϊτέ;

Σημαντικό ρόλο στην... απογείωση του Οζντόεφ έπαιξε και ο Σουαλιό Μεϊτέ, δίνοντας γήπεδο στον Ρώσο προκειμένου να προωθείται περισσότερο φέτος. Μάλιστα, ο «Μάγκο» είχε σταθεί στην παρουσία του Γάλλου στα χαφ και στο πώς λειτουργεί η μεταξύ τους συνεργασία, δίνοντας την εξήγησή του για τα εξωπραγματικά νούμερα.

Όπως είχε σημειώσει: «Παίζοντας με τον Μεϊτέ, είμαι πιο απελευθερωμένος και έτσι προωθούμαι πιο πολύ προς την αντίπαλη περιοχή. Στη δεύτερη σεζόν μου με τον ΠΑΟΚ έπαιξα σαν εξάρι, μία θέση που δεν είναι και η αγαπημένη μου. Εγώ, όπως και ο προπονητής μου, προτιμούμε να είμαι πιο προωθημένος και σε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του Μεϊτέ. Έτσι και φέτος, με την παρουσία του, παίζω πιο κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και δεν σας κρύβω πως αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ».

Το σίγουρο είναι πως ικανοποιεί ιδιαιτέρως και τον Λουτσέσκου, ο οποίος έχει βγάλει άσους από το μανίκι με τον φετινό «Οζ», ο οποίος «απογειώθηκε» δίπλα στον Μεϊτέ.