Τι δείχνουν τα νούμερα του Ντραγκόφσκι σε σχέση με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες; (stats)

Η σκληρή αλήθεια λέει πως σε 14 ματς που έχει αγωνιστεί ο Ντραγκόφσκι φέτος, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του μόλις στα 4 ενώ έχει δεχθεί σε αυτό το διάστημα 17 γκολ. Οι τερματοφύλακες του ανταγωνισμού τι “γράφουν”;

Η σύγκριση με τον Λαφόντ

Ο Λαφόντ έχει παίξει 10 ματς φέτος, δέχεται 0,68 γκολ ενώ ο Ντραγκόφσκι δέχεται 1.21! Σχεδόν το διπλάσιο! Το μόνο ματς του Λαφόντ που έχει δεχθεί 2 γκολ είναι το εντός έδρας με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα ματς με Πανσεραϊκό, Μάλμε, Ατρόμητο (κύπελλο) και Καλλιθέα.

Ο Ντραγκόφσκι, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα δύο ματς με την Σαχτάρ, στο εκτός έδρας με την Σάμσουνσπορ και εντός Ελλάδας, το μόνο παιχνίδι που δεν έχει δεχθεί γκολ είναι το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Στρακόσια

Ο Στρακόσια έχει αγωνιστεί σε 26 ματς, έχει δεχθεί 19 γκολ και γράφει 0,73 γκολ που δέχεται ανά παιχνίδι. 15 ματς από τα 26, δεν έχει δεχθεί γκολ! Σαφώς οι επιδόσεις του είναι αντάξιες ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό, οι καλές του εμφανίσεις φέτος είναι δεδομένες και φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού, άσχετα με το χθεσινό του λάθος στο γλίστρημα λόγω του τερέν στην Λεωφόρο και το γκολ - κεφαλιά του Τετέ.

Παβλένκα

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, έχει παίξει 16 φορές ως βασικός, υπάρχει και το διάστημα που μπήκε ο Τσιφτσής λόγω τραυματισμού του Τσέχου. Η εστία του Παβλένκα έχει παραβιαστεί 12 φορές, ενώ δέχεται 0,67 γκολ ανά ματς.

Είναι χαρακτηριστικό, στα πρώτα του 9 παιχνίδια είχε δεχθεί μόλις 2 γκολ. Τον μέσο όρο στα γκολ που δέχεται, ανεβάζουν τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια με Αστέρα και Θέλτα, στα οποία δέχτηκε από 3 γκολ.

Τζολάκης

Ο Έλληνας γκολκίπερ, έχει παίξει φέτος 16 φορές και έχει δεχθεί 21 γκολ. Φυσικά, υπάρχουν τα δύο ματς με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης που έχει δεχθεί τα 10 από αυτά. Ο μέσος όρος των γκολ που δέχεται είναι 1,31, όμως αν αφαιρεθούν αυτά τα δύο ματς που είναι ιδιαίτερα λόγω δυναμικής των αντιπάλων, πάμε στα 0,71.

Η αλήθεια είναι πάντως, πως και ο Τζολάκης θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί καλύτερα κάποιες τελικές.

Ξεκάθαρα στο Ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ντραγκόφσκι δεν έχει την εικόνα των άλλων τερματοφυλάκων, γενικά ο Παναθηναϊκός δέχεται αρκετά γκολ λόγω αμυντικής λειτουργίας, όμως με τον Λαφόντ τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα.

Ο Ντραγκόφσκι έχει κάνει σπουδαίες βραδιές, ειδικά σε διαδικασίες πέναλτι στην Ευρώπη και στον ημιτελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, όμως ο πρωταθλητισμός χρειάζεται τερματοφύλακα. Ο Ντραγκόφσκι έχει στοιχεία, η εικόνα του όμως δεν είναι η καλύτερη δυνατή.