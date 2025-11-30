Αιγάλεω: Ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με Βελιτζέλο και όλο το τεχνικό επιτελείο

Η ΠΑΕ Αιγάλεω έκανε γνωστό πως η συνεργασία της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Βελιτζέλο και όλο το τον του έλαβε τέλος.

Η ομάδα του Αιγάλεω ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Βελιτζέλου και όλου του προπονητικού επιτελείου, μετά από την ήττα με 3-0 εναντίον της Μαρκό.

Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε καμία αναφορά στο περιστατικό με τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση, ο οποίος είπε ότι δέχτηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας, Αχιλλέα Καραχάλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, μετά τη δυσάρεστη και απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας μας στον αγώνα με τη Μαρκό.

Ως διοίκηση, παρέχουμε πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη και πλήρη ελευθερία στους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν απερίσπαστοι το έργο τους. Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν.

Θεωρούμε ότι κάθε μέλος του οργανισμού οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην αναζητά άλλοθι ή δικαιολογίες. Προχωράμε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με σκοπό τη γρήγορη αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή της ομάδας στο επίπεδο που της αξίζει.

Η εμφάνιση αυτή της ομάδας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση σε ολόκληρο τον οργανισμό, και ως εκ τούτου η ΠΑΕ δεν θα τοποθετηθεί επίσημα για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα, τα οποία δεν αντανακλούν την άμεση προτεραιότητα της ομάδας.

Σε αυτή τη φάση, η πλήρης συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι είναι επιβεβλημένη, καθώς τις επόμενες ημέρες ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία και το μέλλον του συλλόγου».