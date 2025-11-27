Ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε τον Βαζέχα στην κορυφή των ξένων ευρω-σκόρερ με τα μισά παιχνίδια!

Τα 25 ευρωπαϊκά γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού έφτασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ισοφάρισε τον σπουδαίο Κριστόφ Βαζέχα στους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην Ευρώπη με ελληνική ομάδα!

Ο Μαροκινός επιθετικός σημείωσε το τρίτο τέρμα των Πειραιωτών κόντρα στη Ρεάλ και κράτησε ζωντανούς τους πρωταθλητές Ελλάδας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα (3-4).

Με το γκολ αυτό ο κανονιέρης του Ολυμπιακού ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα στη κορυφή των ξένων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 25 τέρματα, αλλά με τα μισά -σχεδόν- παιχνίδια, 32 έναντι 60, όπως σημειώνει το "soccerbase"!

