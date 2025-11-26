Το ματς καριέρας του Μάνταλου απέναντι στον Άρη (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός καταγράφει όσα έκανε ο Πέτρος Μάνταλος στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη.

Στο σημερινό μας κείμενο δείχνουμε με εικόνα, στατιστική και γραφήματα, την σπουδαία εμφάνιση του Πέτρου Μάνταλου απέναντι στον Άρη. Η ανάλυση των όσων έκανε είναι εντυπωσιακή, θα σοκαρίστηκε ακόμα και ο ίδιος όταν είδε τα επιτεύγματά του! Τα λόγια είναι περιττά... πάμε!

Αμυντική συμπεριφορά

Μονομαχίες / Κερδισμένες: 29/23 (79%)

Αγωνίστηκε ως αμυντικός χαφ στο πλάι του Πινέδα, η συνεργασία τους αποτέλεσε το καλύτερο δίδυμο κεντρικών χαφ που εμφάνισε φέτος ο Νίκολιτς. Ο Μάνταλος στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός, όμως η λέξη δεν περιγράφει πλήρως την αλήθεια.

Έδωσε 29 μάχες, κέρδισε τις 23 (!), ουσιαστικά τα νούμερα που έγραψε σε αυτή την “φάση” του παιχνιδιού είναι ασύλληπτα. Είναι και ο λόγος που ο προπονητής του προτιμά πιο ολοκληρωμένους αθλητές από τον Γιόνσον.

Σωματοδομικά μπορεί να μην είναι σκληρός, να μην έχει μέγεθος, χρόνο με τον χρόνο όμως δουλεύει περισσότερο το μυαλό του, ελέγχει καλύτερα τις δυνάμεις του, διαβάζει καλύτερα τις φάσεις. Έγραψε 4 interceptions, 15 (!) ανακτήσεις μπάλας, τις 8 στο μισό του Άρη!

Με λίγα λόγια, το αμυντικό ματς που έκανε ο Μάνταλος είναι για σεμινάριο, αν η ηλικία του ήταν κατά μια δεκαετία πίσω, από μόνο του το συγκεκριμένο ματς και ειδικά η αμυντική του εικόνα, σκέψη και εκτέλεση, θα ήταν ικανό να του δώσει μεταγραφή στο εξωτερικό...

Passing

65/55 (85%)

Στην μεταφορά της μπάλας, ο coach Νίκολιτς θέλει γρήγορες συνεργασίες κεντρικά, με κάθετη κατεύθυνση. Ο Μάνταλος υποστηρίζει σε πολύ καλό επίπεδο τις οδηγίες του προπονητή του.

Συνεργάστηκε περισσότερο με τον Ρότα, ενώ πάσαρε και στα δύο μεσοδιαστήματα, δεξιά στον Καλοσκάμη και αριστερά στον Ζοάο Μάριο, βάζοντας την μπάλα σε δύσκολα σημεία λόγω της στενής αμυντικής συμπεριφοράς των παικτών του Άρη.

Έγραψε 6 επιτυχημένες μεταβιβάσεις μεγάλου μήκους στις 8 που επιχείρησε, ενώ είχε 17 ολοκληρωμένες πάσες στο final third, στις 19 προσπάθειες, εξαιρετικό νούμερο και εδώ.

Είχε γεμάτη εμφάνιση, έδωσε και την ασίστ στο γκολ του Ζίνι. Η συμμετοχή του ήταν μεγάλη στο ματς, έγραψε 104 ενέργειες, 81 επιτυχημένες με ποσοστό 78%.

Στο παρακάτω video όλη η ανάλυση του ματς ΑΕΚ - Άρης: