Με Ντούνγκα-Μπέρδο στα εξτρέμ και Μύθου η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέγκια (pic)

Με τα «βαριά» χαρτιά θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέγκια (13:00) στο πρώτο παιχνίδι του 3ου γύρου του Youth League - Οι επιλογές του Πέτρου Τσιαπακίδη.

Το ευρωπαϊκό κουστούμι επέστρεψε για τα... καλά στον Κυπελλούχο Κ19 ΠΑΟΚ, ο οποίος ταξίδεψε στη Βαρσοβία με ένα στόχο. Το πρώτο «βήμα» για τους 32 του Youth League. Απέναντί του η ισχυρή Λέγκια, η οποία πέρασε δια πυρός και σιδήρου τη Φιορεντίνα στον προηγούμενο γύρο.

Για τον Πέτρο Τσιαπακίδη ο Μπελερής ως είθισται θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Πολυκράτη, Μπαταούλα, Κοσίδη και Τσιότα στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Στο «πλευρό» του Σνάουτσνερ στα χαφ θα βρεθεί ο Παπαδόπουλος, ενώ πίσω από τον φορ Μύθου θα αγωνιστούν οι Τουρσουνίδης στο «δέκα», Μπέρδος στα δεξιά και Ντούνγκα στα αριστερά της επίθεσης.

Για τη γηπεδούχο Λέγκια, ο Μπιεντούγκα θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Κοσλόρεκ, Τσογιέσκι και Λαουρίν να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας. Στα «πλευρά» θα αγωνιστούν οι Φοκς και Μικάνοβιτς, στα χαφ οι Μόζιε Ρουζκίεβιτς, ενώ η τριάδα μεσοεπιθετικά αποτελείται από τους Κόβατσικ, Πχέλκα και Μίζερα.

