Νέος σπουδαίος ορισμός για την Ελένη Αντωνίου

Ακόμα μια σημαντική διάκριση για την Ελληνίδα ρέφερι που μαζί με την ομάδα της θα σφυρίξει εκ νέου σε αγώνα για το Champions League Γυναικών.

Μετά το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Women's Champions League, η Ελένη Αντωνίου θα διευθύνει το Λυόν - Βόλφσμπουργκ για την 3η «στροφή» της διοργάνωσης, απόψε (11/11) στις 22:00.

Η Βασιλεία Τσικλιτάρη και Ζωή Παπαδόπουλου θα είναι οι δυο επόπτριες, ενώ τέταρτη ορίστηκε η Ειρήνη Πίνγιου, η ίδια σύνθεση με τον προηγούμενο αγώνα!

Στο VAR θα βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπαλάς (σ.σ. την προηγούμενη φορά κάθισε ο Στέφανος Κουμπαράκης) και AVAR ορίστηκε η Σίαν Μάσεϊ Έλις από την Αγγλία.