Μάριο: «Είχαμε τον έλεγχο και δείξαμε χαρακτήρα - Παιχνίδι με το παιχνίδι αισθάνομαι ακόμα πιο άνετα»

Ο Ζοάο Μάριο δήλωσε ότι η ΑΕΚ πήρε δίκαια το τρίποντο στην έδρα του ΟΦΗ (0-1), αναφέροντας ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, ενώ τόνισε κάθε μέρα αισθάνεται όλο και καλύτερα στην «Ένωση».

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε τον έλεγχο κατά την διάρκεια όλου του ματς, δημιουργήσαμε για άλλη μια φορά πολλές ευκαιρίες. Δεν είμαστε 100% αποτελεσματικοί αλλά έχουμε συνεχόμενους αγώνες που φτιάχνουμε φάσεις και δείχνουμε ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Στο ημίχρονο μιλήσαμε μεταξύ μας και είπαμε ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, υπομονή μέχρι να έρθει το γκολ. Πρέπει να δείχνουμε αυτό τον χαρακτήρα γιατί με τον έναν η τον άλλο τρόπο θα πετυχαίνουμε τέρματα.

Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, παιχνίδι με το παιχνίδι αισθάνομαι ακόμα πιο άνετα, γνωρίζω περισσότερο τους συμπαίκτες μου και ακόμα να μην παίζω εγώ η ΑΕΚ θέλει να έχει την κατοχή, τον έλεγχο, οπότε μου αρέσει αυτό και θέλω να βοηθάω.»