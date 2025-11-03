Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία, Λευκορωσία - Νέα πρόσωπα οι Τριάντης, Κωστούλας

Τις επιλογές του για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με Σκωτία και Λευκορωσία, ανακοίνωσε ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Νέα πρόσωπα είναι οι Τριάντης και Κωστούλας.

Τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για το φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επιφυλάσσοντας κάποιες εκπλήξεις. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Σκωτία στις 15/11 και εκτός έδρας τη Λευκορωσία στις 18/11, χωρίς να έχει ελπίδες πρόκρισης.

Στην αποστολή κάλεσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπακασέτας, Μαυροπάνος και ο Δουβίκας.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας και Τριάντης.