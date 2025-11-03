Αποκάλυψη: Ποιο είναι το πρώτο μάθημα στα σεμινάρια που διδάσκεται το «μπάσκετ Ολυμπιακού»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την εκμάθηση σύγχρονης καλαθοσφαίρισης με τον τίτλο «Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα». Θέσεις περιορισμένες, περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Αυλακιώτης.

Φιλ Τζάκσον και τριγωνική επίθεση. Πατ Ράιλι άμυνα επιπέδου. Σχολιαρόπαιδα και οι δύο μπροστά στον Γιώργο. Τον ένα, τον μοναδικό, τον σοφό του basketball. Ο άνθρωπος που, κατά δήλωσή του, διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Το όνομά του μπαίνει στα ίσα δίπλα στου Τζέιμς Νέισμιθ. Αν δε γνωρίζεται ποιος είναι αυτός, δε σας απαντώ. Ιεροσυλία. Ο άλλος είναι ένας Καναδός γυμναστής που ανακάλυψε το μπάσκετ.

Ναι και; To ανακάλυψε και κάτι έγινε. Σιρόπι σφένδαμου σε πανκέικς θα έτρωγε όσο ο Μπαρτζώκας δίδασκε μπασκετάκι αν είχαν συμπέσει οι εποχές τους. Μη στέκομαι στην ιστορία τόσο, έχουμε μπροστά μας προσφορά στην παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Θα πρόσθετα και στη θρησκεία, όμως μιλάμε για Μπαρτζώκα και θα το παίρνατε για αστείο δίπλα στις άθλιες βωμολοχίες ΓΤΧΣΣ κ ΓΤΠΜ που λέει κι ο Μητσικώστας.

Οι δηλώσεις του κόουτς «Μπι», σαν να ακούω Μότσαρτ στα αυτιά μου. Αγαλλίαση ψυχής, άνοιγμα μυαλού και ευκαιρία ζωής για συνανθρώπους μας. Δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν προέρχονται απ’ τα χείλη κατακτητή Super Cup και θριαμβευτή σε ντέρμπι πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα λαχταριστά ποντάκια του έριξε συν τον θρίαμβο επί του Προμηθέα στον τελικό των τελικών της Ρόδου.

«Το μπάσκετ του Ολυμπιακού διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό». Στην ΕΡΤ η δήλωση. Ήδη έπρεπε να έχει αρχίσει η κρατική τηλεόραση επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό. Μετά τον καιρό για τους αγρότες, το μπάσκετ από ειδικούς. Άστους αυτούς κοιμούνται, μένουμε στα σοβαρά.

Στο διάστημα της διακοπής της EuroLeague λόγω των εγχώριων Κυπέλλων, θα διοργανωθεί το σεμινάριο «Γιώργο ψυχάρα, Ολυμπιακάρα». Με θέμα του σύγχρονες Ολυμπιακές τακτικές Basketball, σωστή αντίδραση στον πάγκο και διαχείριση αστέρων.

Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν, χορηγία της (Amita) Motion. Θεώρησαν οι άνθρωποι που θα διαφημιστούν μέσω της motion offence του κόουτς που τρέχουν όλοι γύρω γύρω και παίζουν τις μουσικές καρέκλες μέχρι να βρεθεί ξεμαρκάριστος ο Τόμας και να πηδήξουν όλοι μαζί για το ριμπάουντ.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Βελιγράδι. Εγώ ήθελα Πειραιά, όμως ο Γιώργης με ενημέρωσε για έναν γνωστό του που τον τρέλανε πως κάτι χρωστάνε στο Βελιγράδι. Μια χαρά θα πάω και ταξιδάκι δε με χάλασε. Το ενδιαφέρον είναι παγκόσμιο έτσι κι αλλιώς. Θα υπάρξει και online μαζική συμμετοχή.

Το πρώτο μάθημα λέγεται ότι θα τιτλοφορείται «πώς δε θα κατακτήσετε Ευρωλίγκα με 8 εναντίον 5».

Επίσημοι προσκεκλημένοι Τσους Ματέο, Αντρέα Τρινκέρι, Ετόρε Μεσίνα και όποιος άλλος κόουτς έχει ανάλογη εμπειρία.

Εισηγητής δίνεται μάχη για να είναι γνωστός Σέρβος διαιτητής. Ελπίζουμε ως τότε να έχει ξεμπλέξει από τις συκοφαντίες εναντίον του και περί της ηθικής του. Στη χειρότερη με βραχιολάκι αστραγάλου θα την κάνουμε τη δουλειά. Παράκληση: Μη βάλει κανείς φανέλα Παρτίζαν, ίσως προκαλέσει εντάσεις. Ζβέζντα σαμπιόν, ολυμπιακός κι έτσι.

Ομιλητές έχουν επιλεγεί ο Βασίλιε Μίσιτς και ο ΣέρχιοΓιουλ. Ο κόουτς Μπαρτζώκας τους ζήτησε επίμονα. Εκείνοι πρόσθεσαν γαλόνια εμπειρίας στον κορυφαίο Έλληνα προπονητή όλων των εποχών. Σε όλα τα αθλήματα. Δημοσιογράφοι το έχουν πει, μη λέτε πως διαρκώς αβαντάρω τον σοφό.

Παρέμβαση μέσω διαδικτύου θα κάνει ο Κώστας Σλούκας. Διδάκτωρ στην ψυχολογία και άριστος γνώστης της σωστής οικογενειακής προσλαμβάνουσας ενός νεαρού αθλητή.

Ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η αφήγηση οικογενειακών ιστοριών από τους Πίτερς και Γκος. Ο πρώτος θα κάνει αναπαράσταση του πώς γραπώνεις συμπαίκτη την ώρα της κρίσης. Ο δεύτερος θα εξηγήσει γιατί αποφάσισε να φύγει από την 3η ομάδα της Ευρωλίγκα και να πάει στην 13η. Δε θα του αρκούσαν τα σεμινάρια μπάσκετμπολ μήπως;

Το κλείσιμο της πρώτης μέρας, θα έρθει με ανάλυση στατιστικών και υπολογισμών από τον Νίκο Λεπενιώτη. Να σας πως κι ένα μυστικό: Αν τον πετύχω κεφάτο, θα τον βάλω να σας μιλήσει για τη σωστή συγγραφή επιστολή προς αστυνομία, αθλητική δικαιοσύνη, Euroleague. Πώς στέλνουμε εξώδικα, μηνύσεις, καταγγελίες και υποσχόμαστε πως θα στείλουμε το F4 στο Βελιγράδι με 3 ψήφους επί 13 συνόλου και πως θα έχουμε τα μισά έσοδα από τον αιώνιο αντίπαλο. Για σεμινάριο μιλάμε, θα διευθυνθούν οι ορίζοντες σας.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν δωρεάν γεύμα και σνακ από το υπερσύγχρονο lounge του ΣΕΦ. Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που διαπιστώσετε έντονο πράσινο χρώμα, δεν προορίζεται για vegan άτομα. Μούχλα θα είναι απ’ τη βροχή, πετάξτε τα και ζητήστε άλλα από τους συνεργάτες τροφοδοσίας μας.

Τιμητικά διπλώματα παρακολούθησης σεμιναρίου μετά το πέρας όλων των μαθημάτων, θα απονείμουν οι θιασώτες του fair play, εκείνοι που επιδίωξαν όσο κανένας άλλος το 50-50. Όσοι προέρχεστε από χώρες των Βαλκανίων να επιδείξετε το διαβατήριο / την ταυτότητά σας, θα πάρετε μια βαλίτσα δώρο για να κουβαλήσετε τη γνώση και να κάνετε ευκολότερα τα ταξίδια σας.

Εσείς θα λείψετε από το σεμινάριο;