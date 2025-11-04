Όταν το θράσος της ΕΟΚ ξεπερνά και το όριο της ντροπής

Ο Βασίλης Σπανούλης παραμένει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας κι ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η ΕΟΚ για ακόμα μία φορά όχι μόνο δεν ντρέπεται, αλλά έχει και θράσος. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η χρονιά έχει ξεκινήσει, το ελληνικό μπάσκετ ολοένα και βυθίζεται στον βούρκο της διαφθοράς και η ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου κάνει αναφορά σε ανακοίνωσή της για εθνικό κι αθλητικό σκοπό προς τον Παναθηναϊκό.

Που να κρύφτηκε άραγε αυτό το μότο το καλοκαίρι πριν από την έναρξη του Eurobasket και την επιστολή των 5 διεθνών προς την Κυβέρνηση; Όταν η ΕΟΚ είχε αμολήσει στην πιάτσα όλα τα παπαγαλάκια της για να ρίξουν το ανάθεμα στους «πράσινους» της Εθνικής, προσπαθώντας να απλώσουν πέπλο στήριξης σε μία ακόμα ενδεχόμενη αποτυχία της Γαλανόλευκης;

Κι αλήθεια, πότε ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να δώσει παίκτη στην Εθνική; Πότε το «τριφύλλι» έκλεισε την πόρτα στη Γαλανόλευκη και απείλησε πως οι αθλητές της δεν θα παίξουν με το Εθνόσημο επειδή προπονητής είναι ας πούμε ο Ρικ Πιτίνο; Η' πότε δεν έστειλε παίκτες στα κλιμάκια της Εθνικής, προσπαθώντας να απειλήσει; Η απάντηση εύκολη. ΠΟΤΕ!

Πλέον ξεπερνά τα όρια του θράσους η ΕΟΚ να καλεί τον Παναθηναϊκό να σταθεί στο πλευρό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Μίας ομάδας που τα τελευταία χρόνια έχει νιώσει όσο καμία άλλη στο πετσί της τη διαφθορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας και παρόλα αυτά είναι εκεί για να σταθεί δίπλα στην Εθνική.

Κάνοντάς το μάλιστα παρακούγοντας τις κραυγές του ίδιου του κόσμου της, που επιτακτικά ζητούσε να μην δώσει κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού το «παρών» στη Γαλανόλευκη το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή που... Ελληνάρες έκαναν βόλτες στο Τέξας.

Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός πέρα από αυτόν του θράσους. Ειδικά όταν η ΕΟΚ είναι άφαντη για να δώσει απαντήσεις στον ελληνικό λαό σχετικά με διαβατήρια που θα έπρεπε να έχουν επιστραφεί κι ακόμα είναι στην κατοχή παικτών παράνομα. Αντίθετα με αυτά που ορίζουν οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Ούτε όταν παραπάνω από το μισό ελληνικό μπάσκετ «βράζει» με την κατάσταση στη διαιτησία. Όταν σε κάθε αγωνιστική υπάρχουν συνεχόμενα λάθη κι επαναλαμβανόμενες αλλοιώσεις αποτελεσμάτων. Σε αυτό υπάρχει κάποιος να πάρει θέση; Είναι παρούσα η ΕΟΚ να ασχοληθεί έστω με μία ανακοίνωση; Ή αφού το μπλογκ της κερδίζει οι άλλοι δεν πάνε να...

Ίσως βέβαια η θεσμική καρέκλα να μην το επιτρέπει. Να μην έχει και το θάρρος να απαντήσει στα ερωτήματα του ελληνικού λαού. Για αυτό και να κρύβεται. Γιατί αν δεν έχει να φοβηθείς κάτι, δεν κρύβεσαι. Αν έχει θράσος όμως, κάνει αναφορά για εθνικό κι αθλητικό σκοπό. Ποια; Η ΕΟΚ. Που; Στον Παναθηναϊκό...