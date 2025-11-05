Ολυμπιακός: Εκατομμύρια αλλάξαν χέρια σε ένα δευτερόλεπτο!

Το γκολ του Ρικάρντο Πέπι στις καθυστερήσεις κόστισε και θα κοστίσει ακριβά στους ερυθρόλευκους σε κάθε επίπεδο.

Πόσο απέχει στο ποδόσφαιρο ο θρίαμβος από την... καταστροφή; Μερικά δευτερόλεπτα. Μία φάση.

Ο Ολυμπιακός κρατούσε στα χέρια του μία πολύτιμη νίκη επί της Αϊντχόφεν, όμως το γκολ του Ρικάρντο Πέπι στις καθυστερήσεις έφερε το 1-1, που αλλάζει άρδην τα πράγματα.

Οι ερυθρόλευκοι από εκεί που θα έκλειναν την βραδιά σε θέση πρόκρισης στην 22η θέση, πλέον βρίσκονται στην 31η με δύο βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια.

Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, οι ερυθρόλευκοι από εκεί που θα έπαιρναν 2,1 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους από την ΟΥΕΦΑ από την νίκη, θα πάρουν 700.000.

Κάθε θέση στην League phase του Champions League δίνει και διαφορετικό χρηματικό μπόνους. Η 22η πριμοδοτεί με 4.125.000 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και μία θέση στα πλέι-οφ (άρα ευκαιρία για επιπλέον έσοδα), ενώ η 31η μόλις με 1.650.000.

Με τους τέσσερις βαθμούς, ο Ολυμπιακός θα έκανε ρεαλιστικά όνειρα για μία πρόκριση στα πλέι-οφ που κρίνεται στους 10-11 βαθμούς.

Με τους δύο θα πρέπει να κάνει μία μικρή υπέρβαση στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Άγιαξ (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός).