ΣΟΚ στη Χαλκίδα: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία - Πληροφορίες ότι οπαδοί του Ολυμπιακού σκότωσαν φίλο της ΑΕΚ

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί από τις Αρχές για τη δολοφονία που σημειώθηκε στη Χαλκίδα αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης στην Εύβοια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το eviatop.gr, αστυνομικοί εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες σε τρεις φίλους του Ολυμπιακού που θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για τον θάνατο 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ με τα αρχικά Μ.Ρ.

Οι πληροφορίες του eviatop.gr, αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες ακολουθούσαν για ώρα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το θύμα μαζί με άλλα τρία άτομα και επιτέθηκαν στο κέντρο της Χαλκίδας με μαχαίρι.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με τραύματα σε στομάχι και καρδιά και λίγο αργότερα υπέκυψε. Το θύμα εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε η οικογένειά του στη Δροσιά Χαλκίδας και ήταν πολύ αγαπητό στην περιοχή.

Από την επίθεση έχει τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι και δεύτερο άτομο.