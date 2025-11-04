Είχε ρόλο και στη δολοφονία Λυγγερίδη ένας εκ των συλληφθέντων!

Σε έξι συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου. Ένας εκ των συλληφθέντων εμπλέκεται και στη δολοφονία Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 8 νεαροί (20-23 ετών), τέσσερις από την μία παρέα και τέσσερις από την άλλη συναντήθηκαν σε πάρκινγκ σουπερμάρκετ στην συμβολή των οδών Ορέστη Μακρή και Λιλαντίων, στη Χαλκίδα στις 11 το βράδυ και συνεπλάκησαν με μαχαίρια μεταξύ τους.

Στο επεισόδιο υπάρχει «οσμή» οπαδικής βίας, ωστόσο μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι δεν συνεργάζονται με τις Αρχές. Στην περιοχή έχει σπεύσει και κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας που συνεργάζεται με την Ασφάλεια της Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση.

Οι μισοί ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού και οι άλλοι μισοί της ΑΕΚ. Ο νεκρός ήταν οπαδός της ΑΕΚ και οι δύο τραυματίες, επίσης νεαροί, ο ένας του Ολυμπιακού και ο άλλος της ΑΕΚ, όλοι τους από μαχαιρώματα. Τον νεκρό τον μετέφεραν οι φίλοι του αιμόφυρτο στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και εντοπίστηκαν αρχικά τρεις από τους εμπλεκόμενους οι οποίοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με το news247.gr, ο μόνος που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδικά, είναι ένας εκ των οπαδών του Ολυμπιακού που είχε συμπεριληφθεί το όνομά του στην δικογραφία για την υπόθεση Λυγγερίδη, στην οποία είχε περιφερειακό ρόλο, ο οποίος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί και συνελήφθη και αυτός. Οι υπόλοιποι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ πριν τις Αρχές για αντίστοιχους λόγους.

Μαζί με τους δύο τραυματίες αποτελούν ήδη τους έξι πρώτους κατηγορούμενους για την συμπλοκή, ενώ αναζητείται πλέον ένα ακόμη άτομο, οπαδός του Ολυμπιακού για τον οποίο γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθεί.

Μέχρι στιγμής, οι εμπλεκόμενοι κρατούν κλειστά τα στόματά τους στους αστυνομικούς και έτσι δεν είναι πλήρως διαπιστωμένο ακόμη το κίνητρο της συμπλοκής, ωστόσο από τα συνοδά στοιχεία οδεύει προς το οπαδικό και οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι δόθηκε ραντεβού για να λύσουν τις «διαφορές» τους σε αυτό το πάρκινγκ. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη