Βασικό ερώτημα: Τρελάθηκε ξαφνικά ο Σούντγκρεν και άρχισε να «φαντασιώνεται» διάφορα στη μακρινή Σουηδία;

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της αθλητικής δικαιοσύνης και της ΕΠΟ να φτάσουν μέχρι κόκκαλο για όσα κατήγγειλε ο Σουηδός

Δεν με ενδιαφέρει αν πρώτα πρέπει να παρέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ή η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αυτά ας τα βρει η υπηρεσία. Εκείνο που προέχει για όλη την Ελλάδα -που έχει κουραστεί να την βγάζουν τρελή ή ανόητη σε κάθε επίπεδο- είναι να φέρουν ΑΜΕΣΑ τον Σούντγκρεν στη χώρα, να πει και ενώπιων των αρχών -με κάθε λεπτομέρεια- όσα κατήγγειλε στο podcast που μίλησε. Και μετά να ξεκινήσει η παρέλαση των... αρμοδίων. Να κληθούν να καταθέσουν οι κύριοι του Βόλου και του Πανσερραϊκού και να προσπαθήσουν να αντιπαρατεθούν στους ισχυρισμούς του Σουηδού ο οποίος υποστηρίζει ότι "έστησαν" τα μεταξύ τους παιχνίδια ώστε να υποβιβαστεί η Καλλιθέα. Η οποία υποβιβάστηκε...

Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Σούντγκρεν "παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου". Δεν μιλάμε για γραπτή συνέντευξη αλλά για podcast. H φωνή του υπάρχει στις εξομολογήσεις. Όταν ρωτήθηκε τι θα πράξει αν κληθεί να μιλήσει ήταν ξεκάθαρος: "Θα έλεγα απλώς την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει".

Εδώ θα διαφωνήσω με τον Σουηδό. Ο κόσμος στην Ελλάδα, σε μια σειρά από θέματα όχι μόνο ποδοσφαιρικά, σίγουρα υποπτεύεται. Και να θεωρεί ότι "ξέρει" όμως υπήρξαν αρκετές φορές στο παρελθόν που τον έβγαλαν... παλαβό. Εδώ προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό για τη δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη, μην ξεχνιόμαστε...

Δεν αποκλείεται το ίδιο να βιώσει και ο Σούντγκρεν. Να κληθεί στο δικαστήριο και να δει απέναντί του μια συστοιχία πρώην συμπαικτών του να τον χαρακτηρίζουν... μυθομανή, ψυχασθενή και πάει λέγοντας. Και να υποχρεωθεί να πάθει ξανά "κρίσεις πανικού" όπως σοκαριστικά αναφέρει ο ίδιος στις εξομολογήσεις του.

Προσοχή: εγώ δεν υιοθετώ τις καταγγελίες του Σουηδού. Δεν θα μπορούσα άλλωστε αφού ούτε μπροστά ήμουν ούτε κάποιος μου κατήγγειλε κάτι αντίστοιχο.

Αναρωτιέμαι όμως: Γιατί ο Σούντγκρεν να θέλει να χαλάσει την ηρεμία του; Ετσι ξαφνικά σηκώθηκε ένα πρωί και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να πει δημόσια ότι στην Ελλάδα κάποιοι "έστηναν παιχνίδια"; Πόσες πιθανότητες έχει να φαντάστηκε κάτι τέτοιο και να θέλησε να υλοποιήσει αυτή τη... φαντασίωση; Γιατί να θέλει να κατηγορήσει άδικα αθώους ανθρώπους και να δημιουργήσει πρόβλημα στις ομάδες τους (Βόλο και Πανσερραϊκό) στα καλά του καθουμένου;

Οσο έπαιζε στη χώρα μας ο Σουηδός δεν μας είχε δώσει εικόνα... παρανοϊκού ανθρώπου.

Οπως κι αν έχει όμως, όλα οφείλουν να πάρουν το δρόμο τους. Οι αρμόδιες ποδοσφαιρικές δικαστικές αρχές και η ΕΠΟ πρέπει... χθες να πράξουν τα δέοντα. Ούτε λεπτό καθυστέρησης σε μια υπόθεση που ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο κι αν επιβεβαιωθεί θα δημιουργήσει τσουνάμι εξελίξεων στο ποδόσφαιρο της χώρας.