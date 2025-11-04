«Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι για το τίποτα, για τα οπαδικά μωρέ;» - Βίντεο ντοκουμέντο από τη Χαλκίδα

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια μιας γυναίκας που ήταν παρούσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που μεταφέρθηκε εκεί μαχαιρωμένος ο φίλος της ΑΕΚ, από άτομα που τον παράτησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως περιέγραψε στο evima.gr «είμαι σε σοκ! έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών… για τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».

Αναφερόμενη στη δολοφονία, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛΑΣ, στη συμπλοκή των δύο παρεών συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα και «αναζητούμε άλλα δύο», μετά τη σύλληψη τριών και τον τραυματισμό άλλων δύο, που νοσηλεύονται και επίσης πρόκειται να συλληφούν. Όπως συμπλήρωσε, κανείς δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.