Ζοάο Μάριο: «Δείξαμε υπομονή, μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη»

Ο Ζοάο Μάριο μίλησε για τη νίκη επί του Παναιτωλικού, στάθηκε στην υπομονή και τον χαρακτήρα που έβγαλε η ΑΕΚ στο φινάλε ενώ επισήμανε πως το σημερινό αποτέλεσμα δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοάο Μάριο:

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς και τη συνέχεια: «Όταν ακυρώθηκε το γκολ ήταν στο 78ο λεπτό. Προσπαθούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να βρούμε χώρους και στο τέλος να σκοράρουμε».

Για την επίθεση της ΑΕΚ: «Γνωρίζαμε ότι ο Παναιτωλικός θα παίξει αμυντικά. Ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες Δείξαμε υπομονή και στο τέλος τα καταφέραμε».

Για το αν η νίκη δίνει χαρακτήρα στην ΑΕΚ: «Φυσικά όταν σκοράρεις δίνεις χαρά τόσο στους ποδοσφαιριστές, όσο και στον κόσμο. Μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση»