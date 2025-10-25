Κουτέσα: «Είμαστε έτοιμοι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χρειάζεται συγκέντρωση»

Ο Ντέρεκ Κουτέσα σε δηλώσεις που παραχώρησε τόνισε πως η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το ντέρμπι της Κυριακής στο Φάληρο και επισήμανε πως είναι ένα ματς που χρειάζεται συγκέντρωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέρεκ Κουτέσα στην Cosmote Tv:

Για τις σκέψεις του για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Αλλά είμαστε κι εμείς μια δυνατή ομάδα. Έπειτα από το παιχνίδι με την Αμπερντίν, θα είναι καλό που έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη δυνατό ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Για τον τρόπο που θα παίξει η ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα με συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού.

Το γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα παίζει με αυτό τον τρόπο. Κάθε μέρα προπονούμαστε για να αντιμετωπίζουμε ομάδες με διαφορετικά στυλ. Οπότε, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Φυσικά, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω ότι η ομάδα που θα το θέλει περισσότερο, θα κερδίσει και το παιχνίδι.