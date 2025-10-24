Τρεις επιστροφές για Παναιτωλικό και Αναστασίου ενόψει Κηφισιάς

Το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο των «Καναρινιών» θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο τη φετινή σεζόν. Ο λόγος για τους Χρίστο Σιέλη και Σεμπάστιαν Μλάντεν που μπήκαν στην αποστολή ενόψει του αγώνα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στη Νεάπολη (25/10, 17:00). Παρών ακόμα ο Μιγκέλ Λούις, εκτός παραμένει ο Ουνάι Γκαρσία, αλλά και ο Νίκολα Στάγιτς.

Στην αποστολή του εκτός έδρας αγώνα του Παναιτωλικού με την Κηφισιά συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.