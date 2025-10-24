Ήττα εντός η Ρόμα, έκανε το 3x3 η Μίντιλαντ (vid)

Δεύτερη εντός έδρας ήττα στην League Phase για την Ρόμα ήταν το 1-2 από την Πλζεν, ενώ η Μίντιλαντ διέλυσε με 0-3 την Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε το 3x3.

Η Μίντιλαντ έγινε η 3η ομάδα της League Phase που κάνει το απόλυτο έπειτα από 3 αγωνιστικές καθώς επιβλήθηκε με 0-3 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και πήγε στους 9 βαθμούς όπως και οι Λιόν, Μπράγκα. Δύο γκολ πέτυχε ο Φρανκουλίνο και ένα ο Ντίμπλινγκ για τους Δανούς.

Δεν τα πήγε το ίδιο καλά η Ρόμα η οποία γνώρισε δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα στο Europa League και έμεινε στους τρεις βαθμούς. Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι είδε τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά (20’, 22) με τους Αντού και Σουαρέ και το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να μειώσει για το τελικό 1-2 με πέναλτι του Πάουλο Ντιμπάλα.



Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία με τον Σον Ντάιτς στον πάγκο νίκησε 2-0 την Πόρτο με τους Γκιμπς-Γουάιτ και Ιγκόρ Ζεσούς με πέναλτι, να πετυχαίνουν τα γκολ. Λύγισε με 2-1 την Στουρμ Γκρατς η Σέλτικ, όπως και η Θέλτα με το ίδιο σκορ την Λιλ.



Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 2-1

(45'+2' Ριντ, 55' Μούσα, 90' Λάριν - 18' Σφιντέρσκι)

Γιουνγκ Μπόις - Λουντογκόρετς 3-1

(45' Ραβελόσον, 53' Φάσναχτ, 63' Μπεντιά - 26' Στάνιτς)

Θέλτα - Νις 2-1

(2' Άσπας, 75' Οπόνγκ αυτ. - 16' Τσο)

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4

(57' Αντρέ, 68'/78' Ιγκαμάνε - 18' Mεϊτέ, 23'/74' Ζίβκοβιτς, 42' Κωνσταντέλιας)

Μάλμε - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-1

(45' Λεβίτσκι - 96' Βαρέλα)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μίντιλαντ 0-3

(43'/84' Τζου, 71' Μπίλινγκ)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο 2-0

(19' Γκιμπς-Γουάιτ, 77' Ζεσούς)

Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν 1-2

(54' Ντιμπάλα - 20' Αντού, 22' Σουαρέ)

Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς 2-1

(61' Σκάλες, 64' Νίγκρεν - 15' Χόρβατ)

Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη 2-0

(20' Σουζούκι, 45' Γκρίφο)