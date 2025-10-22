Ξεχωρίζει το Ρεάλ - Γιουβέντους, δύσκολες αναμετρήσεις για Τζόλη και Ιωαννίδη

Το μεγάλο ματς της βραδιάς είναι αυτό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα κοντραριστεί με τη Μαρσέιγ εντός έδρας. Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή απέναντι στη Μπάγερν στο Μόναχο.
Συνολικά, η 3η αγωνιστική της League Phase προσφέρει πλούσιο θέαμα, με αρκετές ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Εκτός από το Ρεάλ – Γιουβέντους, ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Τσέλσι – Άγιαξ και Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ, ενώ η Μπάγερν υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 19:45 Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 19:45 Μπιλμπάο – Καραμπάγκ / COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ / COSMOTE SPORT 5 HD
- 22:00 Τσέλσι – Άγιαξ / COSMOTE SPORT 4 HD
- 22:00 Μονακό – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 8 HD
- 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ / COSMOTE SPORT 7 HD
- 22:00 Αταλάντα – Σλάβια Πράγας / COSMOTE SPORT 6 HD
- 22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA