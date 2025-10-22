Ξεχωρίζει το Ρεάλ - Γιουβέντους, δύσκολες αναμετρήσεις για Τζόλη και Ιωαννίδη

Η δράση στη φάση των ομίλων του Champions League συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) να περιλαμβάνει αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Το μεγάλο ματς της βραδιάς είναι αυτό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα κοντραριστεί με τη Μαρσέιγ εντός έδρας. Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή απέναντι στη Μπάγερν στο Μόναχο.

Συνολικά, η 3η αγωνιστική της League Phase προσφέρει πλούσιο θέαμα, με αρκετές ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Εκτός από το Ρεάλ – Γιουβέντους, ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Τσέλσι – Άγιαξ και Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ, ενώ η Μπάγερν υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: