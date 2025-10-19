Το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Λάρισα με τη σφραγίδα του Ελ Κααμπί στις "ακτίνες" του Πρωινού Τύπου.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Με ένα υπέροχο τακουνάκι, δείγμα της πολύ μεγάλης κλάσης του, έδιωξε το άγχος από τον Ολυμπιακό από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της «μάχης» του Κάμπου. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου από την άσπρη βούλα «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι με το 0-2 και έδωσε την ευκαιρία στους Ερυθρόλευκους από το… 44’ να ρίξουν το βλέμμα τους τόσο στο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League όσο και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός έχει την ευτυχία (για να μην πούμε ευλογία) να διαθέτει τον μεγαλύτερο «killer» στην Ελλάδα, ο οποίος δεν θέλει παρά ελάχιστο χώρο για να αποδείξει την αξία του και την άριστη σχέση του με τα δίχτυα.

Ήταν η αιτία που οι Ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν με περισσότερη άνεση από όσο περίμεναν το μπλόκο της Λάρισας. Ο Ελ Κααμπί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα. Η ουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ και ο Μαροκινός παραδίδει μαθήματα πώς η μπάλα μπορεί να μπει στο πλεκτό. Αν μάλιστα το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του στο 10’ δεν έφευγε δίπλα ακριβώς από το δοκάρι του Μελίσσα, τότε θα μιλούσαμε ήδη από χθες για το καλύτερο γκολ του φετινού πρωταθλήματος. Βέβαια, υπάρχει και μία κλασική ευκαιρία, όπου δεν σημάδεψε καλά, αλλά έκανε τόσα ο Ελ Κααμπί (στα 72 λεπτά που αγωνίστηκε) που συγχωρείται και το σχεδόν σίγουρο γκολ που έχασε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Το μεγάλο αποψινό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των φιλάθλων, διότι αναμένεται να αποτελέσει ένα πρώτο σοβαρό τεστ για την «Ένωση» υπό τις οδηγίες του νέου της προπονητή, Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ετοιμάζεται για το πρώτο του μεγάλο παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μέσα από αυτό το ματς θα αρχίσουμε να σχηματίζουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς σκοπεύει να διαμορφώσει τη νέα αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Οι φίλοι της ΑΕΚ περιμένουν να δουν αν η ομάδα θα δείξει φρεσκάδα, πειθαρχία και αγωνιστική συνοχή, στοιχεία που ο Νίκολιτς θεωρεί απαραίτητα για να επιστρέψει η «Ένωση» στις επιτυχίες. Δύσκολο σταυρόλεξο για τον προπονητή της ΑΕΚ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην περίπτωση που δεν θα είναι ετοιμοπόλεμος ο Μουκουντί.

Απέναντί της, ο ΠΑΟΚ έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με όπλα την εμπειρία, την ομοιογένειά της και το γεμάτο φαντασία παιχνίδι του Κωνσταντέλια, θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και να αποδείξει πως φέτος μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι τέλους. Για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι αυτό είναι το δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι, γεγονός που αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του άνοδο. Η ΑΕΚ, από την άλλη, θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να δείξει πως μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και φιλοδοξίας.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ - FORZA

Όχι τόσο βαθμολογικά, μια και είναι τόσο νωρίς για να πούμε ότι θα κρίνει κάτι για τη μετέπειτα εξέλιξη. Έχει σημασία και αξία γιατί είναι μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τα αποθέματα που διαθέτει κάθε ομάδα από άποψη ψυχικών και πνευματικών ικανοτήτων, μια και ανάμεσά τους έχει τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί μια σχέση περίεργη και ιδιόμορφη, που κάποιες στιγμές κινδυνεύει, αν δεν τα ξεπερνάει τα όρια. Όμως δεν θα έπρεπε, μια και από καταγωγής υπάρχει η συγγένεια των δύο σωματείων και της βάσης τους, να καλλιεργείται (με ευθύνη και ηθική αυτουργία της ΑΕΚ κυρίως, τολμώ να πω) ένα κλίμα εμφυλιο-πολεμικό, το οποίο οδηγεί όχι σπάνια σε καταστάσεις ακραίες.

Ακόμη είναι νωπές οι επιπτώσεις από την τελευταία εξοντωτική ποινή σε Λουτσέσκου, που μπορεί και να στοίχισε ίσως και μια χρονιά στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως δεν έπρεπε ο Ρουμάνος τεχνικός να πέσει στην «κίτρινη» παγίδα, αλλά έγινε, και πλέον μόνο σαν οδηγός αποφυγής παρόμοιων προκλήσεων μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, ο αγώνας είναι σημαντικός, γιατί θα δώσει ώθηση στον κερδισμένο ή στον μη χαμένο, οπότε και θα μετρήσουν πολλά αύριο, αλλά πιο πολύ θα μετρήσει η νηφαλιότητα των πρωταγωνιστών και η αυστηρά επαγγελματική συμπεριφορά. Αυτός που οφείλει να έχει το νου του και να πάει υποψιασμένος στη Φιλαδέλφεια είναι ο Λουτσέσκου, που σε καμία περί- πτωση δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να παρασυρθεί από τις παγίδες που θα του στήσουν. Με κλειστά μάτια και αυτιά πρέπει να εμφανιστεί ο Ραζβάν στο γήπεδο και να παραμείνει αποστασιοποιημένος πλήρως από τις... σειρήνες, που θα ηχούν δίπλα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε πράγματι και ποια σούπερ εμφάνιση στη Λάρισα, αλλά τον στόχο του τον πέτυχε και είχε τουτόχρονα κάποια καλά στοιχεία. Σε παραγωγή φάσεων στο πρώτο ημίχρονο, σε αποτελεσματικότητα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί (που δεν ήταν πάντα αποτελεσματικός, αλλιώς μπορούσε να βάλει τουλάχιστον άλλα δύο), σε ενέργειες υψηλής ποιότητας από τον Ντα νιέλ Ποντένσε και σε παιχνίδι που είναι μαν θημένος να κάνει (και το έκανε καλά χθες) ο Τσικίνιο. Σύνδεση γραμμών και πίεση. Προκάλεσε, λοιπόν, κάποια έκπληξη το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ στην κριτική του για την αναμέτρηση και κυρίως με αυτό το τίποτα δεν μου άρεσε».

Η πολύ περισσότερο με το «εάν παίξουμε έτσι με την Μπαρτσελόνα, θα μας βάλουν οκτώ γκολ». Ο Βάσκος προφανώς ανακουφισμένος από το προβάδισμα, κάτι που δεν είχε συμβεί στα περισσότερα από τα προηγούμενα ματς στο πρώτο μέρος, ήθελε να κάνει ορισμένες επισημάνσεις προς την ίδια τη την ομάδα του. Πιθανώς για μεγαλύτερη ένταση στις μονομαχίες της μεσαίας γραμμής ή στην αποφυγή κάποιων λαθών στην άμυνα που μπορεί να μην κόστισαν, αλλά καλό θα ήταν να μην επαναληφθούν μεθαύριο στο «Μονζουίκ». Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλησε να περάσει ένα μήνυμα για τον μεθαυριανό αγώνα. Ότι στόχος της ομάδας του δεν είναι να παίξει στη Βαρκελώνη με σκοπό να δεχτεί όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ σε ένα ματς που θεωρείται χαμένο. Αλλά για παίξει και εκεί για να πάρει αποτέλεσμα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το αδιανόητα τραγικό φινάλε της περσινής σεζόν, αλλοίωσε την κανονικότητα με τις σερί ήττες της «Ένωσης» στα πλέι οφ. Και μέσα σε αυτές, χάρηκε μια νίκη και ο ΠΑΟΚ, την πρώτη του, που όμως θα πρέπει να είναι και η... τελευταία του. Τουλάχιστον για αρκετό καιρό ακόμα. Η ΑΕΚ με τον Νίκολιτς έχει επαναφέρει την κανονικότητα, έχοντας μόνο νίκες στη σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αλλά απόψε το ματς είναι δύσκολο. Είναι και ντέρμπι και μάλιστα το πρώτο του Σέρβου τεχνικού στη Σούπερ Λιγκ. Προέκυψαν και τα ζητήματα με το κέντρο άμυνας, κάτι που λογικά προκαλεί ένα επιπλέον άγχος.

Η «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» απόψε θα είναι ασφυκτικά γεμάτη. Και ο κόσμος θα παίξει «μπάλα». Με υπομονή, με επιμονή, με πάθος, με θετική ενέργεια, με φωνή, με στήριξη σε όλους τους παίκτες και στην, ομάδα, από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ας μην γελιόμαστε. Έχει ανάγκη η ΑΕΚ, συνολικά ως οργανισμός, αυτή τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

