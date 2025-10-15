«Επανάσταση» με μοντέλο Champions League στα προκριματικά Μουντιάλ και Euro!

Η UEFA φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο σύστημα των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Euro, αντλώντας έμπνευση από το φορμάτ του Champions League, σύμφωνα με αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας L’Équipe.

Στόχος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι να βάλει τέλος στην αγωνιστική αδιαφορία που χαρακτηρίζει αρκετές αναμετρήσεις μεταξύ «ισχυρών» και «αδύναμων» εθνικών ομάδων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τόσο των φιλάθλων όσο και των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φέρεται να συζήτησε το ενδεχόμενο ενός πιο ελκυστικού και σύγχρονου συστήματος κατά τη διάρκεια της «Συνόδου Κορυφής Ποδοσφαίρου» στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια στο τραπέζι: Χρήση του Nations League ως κύριας οδού πρόκρισης και νέο φορμάτ τύπου Champions League, με ένα ενιαίο πρωτάθλημα ή δύο μεγάλους ομίλους των 27 ομάδων, που θα εξασφαλίζει περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των κορυφαίων εθνικών ομάδων, χωρίς να αποκλείει τις μικρότερες.

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις από τηλεοπτικά δίκτυα και χορηγούς, ωστόσο οποιαδήποτε αλλαγή θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή μετά το 2028, όταν θα λήξουν τα τρέχοντα συμβόλαια.