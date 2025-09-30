Η Πάφος δεν κατάφερε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση στη Μπάγερν και οι Βαυαροί έφυγαν ξεκούραστα με το «διπλό» από την Κύπρο με σκορ

Το 2x2 στο Champions League έκανε η Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να συντρίβουν την Πάφο στην Κύπρο με σκορ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι Κύπριοι προσπάθησαν να προβάλουν αντίσταση, αλλά οι Γερμανοί χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα με μπροστάρη τον Χάρι Κέιν «τελείωσαν» το ματς ουσιαστικά... πριν καν αρχίσει.

Έτσι, η Πάφος έμεινε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με έναν βαθμό μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό την 1η αγωνιστική, ενώ η Μπάγερν είναι στις πρώτες θέσεις μετά και τη νίκη επί της Τσέλσι.

Οι Βαυαροί μπήκαν από την αρχή με το πόδι πατημένο στο γκάζι, έδειξαν τις προθέσεις τους και απείλησαν αρχικά στο 9ο λεπτό, με τον Κέιν να πετυχαίνει το δοκάρι με ένα εντυπωσιακό γυριστό. Τελικά, στο 15' ο Άγγλος φορ βρήκε δίχτυα, νικώντας τον Μιχαήλ με ένα ιδανικό τελείωμα από πλάγια θέση για το 1-0.

Κάπου εκεί οι Γερμανοί πήραν φόρα και δεν σταμάτησαν. Πέντε λεπτά αργότερα (20'), ο Ράφαελ Γκερέιρο βγήκε τετ-α-τετ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του (2-0). Στο 31' ο Νίκολας Τζάκσον έβαλε κι αυτός το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το καταιγιστικό 19λεπτο της Μπάγερν ολοκληρώθηκε στο 34', με τον Κέιν να σκοράρει ξανά για το 4-0.

Το ματς είχε ήδη τελειώσει για την Πάφο, ωστόσο οι Κύπριοι έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους τέρμα στη διοργάνωση και ήταν πανέμορφο. Ο Όρσιτς εξαπέλυσε μία σουτάρα μακριά από την περιοχή, άφησε... άγαλμα τον Νόιερ και μείωσε σε 4-1 στο 45ο λεπτό. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Μάικλ Ολίσε στο 69ο λεπτό.