Αλλαγή προπονητή στον Εθνικό Πειραιά μετά την ήττα από τον Ιωνικό

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες στους «κυανόλευκους», οι οποίοι απομάκρυναν τον Ηλία Κολοβό και έπεισαν τον Νίκο Παντέλη να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία με μοναδικό στόχο την άνοδο.

Τέσσερα παιχνίδια, δυο για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής και δυο για το Κύπελλο Ερασιτεχνών, έκατσε στον πάγκο του Εθνικού ο νεαρός προπονητής, Ηλίας Κολοβός.

Η ήττα 3-1 από τον Ιωνικό στη Νεάπολη για την 2η αγωνιστική, αλλά και τα παράπονα στο πρόσωπό του από την περίοδο της προετοιμασίας μάλιστα, σήμαναν το τέλος.

Ο έμπειρος στην κατηγορία, Νίκος Παντέλης, επέστρεψε και θα κληθεί να καθοδηγήσει τον ιστορικό σύλλογο στη Super League 2, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του. Την περσινή περίοδο έχασαν την άνοδο από τη Μαρκό, σε μια ανοιχτή «μάχη» ως το τέλος.

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις του Εθνικού Πειραιά για τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία:

«Λύση συνεργασίας με Ηλία Κολοβό

Ο Εθνικός ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας του με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας Ηλία Κολοβό και τους συνεργάτες του Γιώργο Μητρόπουλο και Παναγιώτη Μηλιώτη. Ο Εθνικός ευχαριστεί για την προσφορά του τον κ. Κολοβό και τους συνεργάτες του και τους εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα τους».

«Ο Νίκος Παντέλης επιστρέφει στον Εθνικό

Ο Εθνικός ανακοινώνει την επανέναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Νίκο Παντέλη. Ο κ. Παντέλης επιστρέφει στον Εθνικό γνωρίζοντας αρκετά καλά πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα μας, στην οποία επιστρέφει για να την καθοδηγήσει (όπως και πέρσι) σε μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδο. Μαζί του θα βρίσκονται ο Γιάννης Σγούρος ως βοηθός προπονητή και ο Γιάννης Βασιλικής που αναλαμβάνει εκ νέου την εκγύμναση των ποδοσφαιριστών μας».