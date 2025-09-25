Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Ισραήλ και θα... εργαστεί γι' αυτό!

Μπορεί στη φωτογραφία να κρατάει μια κόκκινη κάρτα, όμως ο «Πλανητάρχης» θα προσπαθήσει να δοθεί το... πράσινο φως στο κράτος που εξακολουθεί να διαπράττει γενοκτονία εις βάρος της Γάζας, ώστε να βρεθεί στη «γιορτή» του ποδοσφαίρου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το καλοκαίρι του 2026, αν προκριθεί.

Πάνω που κάποια δημοσιεύματα έβαζαν στο... τραπέζι FIFA και UEFA για τον αποκλεισμό των συλλόγων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε της εθνικής ομάδας του, ώστε να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ με... σύμμαχο τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον οποίο έχουν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις.

«Θα εργαστούμε απολύτως για να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν τα λόγια και ο στόχος του Αμερικανού Προέδρου που αποκάλυψε το «The Athletic».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ βρίσκεται στο Group I μαζί με Νορβηγία (12π.), Ιταλία (9π.), Εσθονία (3π.), Μολδαβία (0π.) και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με παιχνίδι παραπάνω.