Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Ισραήλ και θα... εργαστεί γι' αυτό!

Πάνω που κάποια δημοσιεύματα έβαζαν στο... τραπέζι FIFA και UEFA για τον αποκλεισμό των συλλόγων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε της εθνικής ομάδας του, ώστε να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ με... σύμμαχο τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον οποίο έχουν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις.
«Θα εργαστούμε απολύτως για να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ήταν τα λόγια και ο στόχος του Αμερικανού Προέδρου που αποκάλυψε το «The Athletic».
Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ βρίσκεται στο Group I μαζί με Νορβηγία (12π.), Ιταλία (9π.), Εσθονία (3π.), Μολδαβία (0π.) και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με παιχνίδι παραπάνω.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Donald Trump's administration say they will work to stop Israel from being banned for the 2026 World Cup:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 25, 2025
🗣️ "We will absolutely work to fully stop any effort to attempt to ban Israel’s national soccer team from the World Cup."
(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/fV1MS0rUAR