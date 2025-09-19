Παραμένει στα «πιτς» του Ατρόμητου ο Τσιλούλης

Ο 30χρονος επιθετικός είχε τραυματιστεί στο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης και σιγά, σιγά φθάνει στο μήνα που απαιτούνταν, ώστε να αποθεραπευτεί. Αυτός είναι και ο μοναδικός απών από την αποστολή που γνωστοποίησε ο Λεωνίδας Βόκολος ενόψει Πανσερραϊκού το Σάββατο (20/9, 18:00). Εξέτισε την τιμωρία και «χτυπάει» ενδεκάδα ο Μπάκου.

Αναλυτικά, οι παίκτες του Ατρόμητου που ταξίδεψαν στις Σέρρες ενόψει του αγώνα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Ματουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Με τους φιλάθλους του στις Σέρρες

Εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση εξασφάλισε η ΠΑΕ Ατρόμητος και ενημερώνει:

«Την παρουσία των φιλάθλων μας σε ακόμα μία εκτός έδρας αγωνιστική εξασφάλισε η ομάδα μας εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι φίλοι του Ατρόμητου που θα θελήσουν να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, θα μπορούν να προμηθευθούν τα εισιτήριά τους στη θύρα 7 και η τιμή τους είναι στα 10 ευρώ.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας μέσω του παρακάτω Link

https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=500&hash=Ib5o1MjhFUqF7dQov7b2O_akChx2142580».