Πηλέας: «Τα μεγάλα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα!»

Η «σταχτοπούτα» Πάφος-με έτος ίδρυσης το 2014- στην ιστορική της παρουσία στη League phase του Champions League, ξεκινάει την Τετάρτη (17/5-19:45) τη διαδρομή της από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον πρωταθλητή και Κυπελλούχο Ελλάδας, Ολυμπιακό.

Ο Κύπριος διεθνής αριστερός μπακ της ομάδας, Κώστας Πηλέας μίλησε στο UEFA Champions League Magazine για την πρώτη ιστορική συμμετοχή στη κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο και αναφέρθηκε στη σκληρή δουλειά που οδήγησαν την Πάφος FC στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και στη σημασία της φετινής πορείας για το κυπριακό ποδόσφαιρο στο σύνολό του:

«Αν δουλεύεις σκληρά και πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα», είπε σημειώνοντας τη σημασία της μεγάλης επιτυχίας για το σύλλογο και την πόλη:

«Υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας. Αυτή η πίστη και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να κάνουν τα μεγάλα όνειρα πραγματικότητα».