Φαν ντερ Φάαρτ: «Ο Σανέ πέταξε την καριέρα του»

Ο Ράφαελ φαν ντερ Φάαρτ άσκησε σκληρή κριτική στον Λερόι Σανέ για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου και να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατασαράι.

Ο Σανέ αποχώρησε από την Μπάγερν το περασμένο καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας μια πενταετία στο Μόναχο, κατά την οποία σημείωσε 61 γκολ και μοίρασε 55 ασίστ σε περισσότερα από 220 παιχνίδια. Ο Γερμανός εξτρέμ απέρριψε την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του και, αλλάζοντας μάνατζερ, αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της πρωταθλήτριας Γαλατασαράι.

Παρά το ενδιαφέρον από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ο Σανέ επέλεξε την ‘Τσιμ Μπομ”, δηλώνοντας ότι ο παθιασμένος κόσμος και η ατμόσφαιρα του “Rams Park” ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την απόφασή του. Μέχρι στιγμής, μετρά ένα γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές ως βασικός.

Η αποχώρησή του άφησε την Μπάγερν χωρίς έναν από τους πιο έμπειρους ακραίους της, με τη διοίκηση να προχωρά στην απόκτηση του Λουίς Ντίας από τη Λίβερπουλ αντί 75 εκατ. ευρώ. Ο Κολομβιανός άσος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, με 3 γκολ και 2 ασίστ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του, καθησυχάζοντας άμεσα τις ανησυχίες για την απώλεια του Σανέ.

Μιλώντας στο “ran”, ο παλαίμαχος άσος του Αμβούργου και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ράφαελ φαν ντερ Φάαρτ, δεν μάσησε τα λόγια του:

«Ναι, ο Ντίας είναι μαχητής και τα δίνει όλα σε κάθε λεπτό. Είναι εξαιρετικός. Αλλά η εξέλιξη του Σανέ είναι κρίμα. Ο ίδιος πέταξε την καριέρα του», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ολλανδός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Μπάγερν, εκφράζοντας την πίστη του στον Βενσάν Κομπανί και θέτοντας ως στόχο ακόμα και την κορυφή της Ευρώπης:

«Γιατί όχι; Το να συγκρίνεις ομάδες είναι πάντα δύσκολο, αλλά για να κατακτήσεις το Champions League πρέπει να είσαι και ψυχολογικά στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρυσι όλοι πίστευαν πως η Παρί ήταν ανίκητη μετά την ευρωπαϊκή της πορεία, και τελικά λίγο έλειψε να χάσει το Super Cup από την Τότεναμ, ενώ ηττήθηκε και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από την Τσέλσι», πρόσθεσε.