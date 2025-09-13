ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζοάο Μάριο (vid)

Ο Ζοάο Μάριο μετά τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις πήγε χθες το απόγευμα στα Σπάτα και έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ.

Ο Πορτογάλος μέσος ξεναγήθηκε στο προπονητικό κέντρο, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και ακολούθως προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Ο Ζοάο Μάριο έκανε το απόγευμα της Παρασκευής την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Πορτογάλος διεθνής μέσος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τους νέους του συμπαίκτες και αμέσως μετά ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα και βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν εκεί.