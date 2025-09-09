Power Rankings ep1: Η ΑΕΚ του coach Νίκολιτς! (vids & pics)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

Για πρώτη φορά, το SDNA σας παρουσιάζει την mini σειρά κειμένων “Power Rankings”. Κάθε μέρα, θα αναλύουμε διεξοδικά τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα, “ανοίγοντας το καπό της μηχανής τους” και βλέποντας τα άλογα τα οποία διαθέτουν. Η αρχή γίνεται με την ΑΕΚ του coach Νίκολιτς!

3-2-5 / 3-1-6 Structure

Ξεχνάμε τις αρχικές διατάξεις, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να τις αναφέρουμε. Τα 4-3-3, 4-2-3-1 κλπ, το μόνο που εξυπηρετούν είναι να δίνουν μια γενική εικόνα στο πως παρατάσσεται μια ομάδα. Το άθλημα είναι δυναμικό και οι κινήσεις των ποδοσφαιριστών καθορίζουν τις διατάξεις, οι οποίες μπορεί να μετατραπούν κάθε στιγμή.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς στο αρχικό στάδιο της έναρξης των επιθέσεών της, προσπαθεί να αναπτυχθεί σε 3-2-5 / 3-1-6 διάταξη. Για να το καταφέρει, χρησιμοποιεί διάφορα μοτίβα, διαφορετικά, με στόχο να μην είναι προβλέψιμη.



Όταν η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ομάδες με τις οποίες ο Νίκολιτς θεωρεί πως δε θα πιέσουν ψηλά, προτιμά να κρατά τον έναν πλάγιο μπακ χαμηλά, συνήθως τον αριστερό και να σχηματίζει τριάδα στην άμυνα με τους Μουκουντί και Ρέλβας. Σε αυτό το σενάριο, ο Σέρβος coach σκέφτεται πως δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερες playmaking αρετές και αφού ο αντίπαλος δεν πιέζει ψηλά, η συγκεκριμένη τριάδα θα καταφέρει να προωθήσει σχετικά εύκολα την μπάλα στις επόμενες γραμμές. Έτσι, προτιμά να έχει τους δύο του χαφ στην επομένη γραμμή, οι οποίοι του είναι πιο χρήσιμοι σε ψηλότερα μέτρα, σε χώρους που αρχίζει το press και χρειάζεται καλύτερη κυκλοφορία.



Το δεύτερο σενάριο, είναι όταν ο προπονητής της ΑΕΚ θεωρεί πως ο αντίπαλος θα πιέσει σχετικά ψηλά στο γήπεδο. Έτσι, για να έχει καλύτερη και πιο σίγουρη μεταβίβαση στο πρώτο στάδιο του build up, χρησιμοποιεί στην τριάδα της άμυνας έναν χαφ και όχι μπακ. Πινέδα η Μάριν σχηματίζουν την τριάδα με Μουκουντί και Ρέλβας. Πιστεύει πως είναι καλύτερα να έχεις έναν χαφ χαμηλά ο οποίος πασάρει καλύτερα από έναν πλάγιο αμυντικό. Σε αυτό το σενάριο, Πινέδα και Μάριν παίζουν πάντα διαγώνια και όχι κάθετα για καλύτερες γωνίες πάσας και για περισσότερη ικανότητα στο playmaking σε διαφορετικές ζώνες του γηπέδου.

Σχηματισμός τριγώνων

Στα επόμενα στάδια και αφού έχουμε φύγει από την διαδικασία του build up, ο coach Νίκολιτς δείχνει την τάση η ομάδα του να θέλει να έχει υποστήριξη στην μεταφορά της μπάλας. Ο κάτοχος, κάθε φορά έχει δύο επιλογές πάσας και αυτό γίνεται με την δημιουργία τριγώνων.

Η ΑΕΚ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, προσπαθεί να μετακινήσει την μπάλα ένα βήμα κάθε φορά με συνεργασίες. Απαιτείται κίνηση μακριά από την μπάλα, ενώ επιλέγει πίσω από τον φορ να χρησιμοποιεί δύο παίκτες.



Έναν στο αριστερό half space και έναν στο δεξί, ώστε όταν η μπάλα πάει μπροστά, να έχει και εκεί την κατάλληλη υποστήριξη. Από την αριστερή πλευρά έρχεται συνήθως ο αριστερός εξτρέμ, από την δεξιά μετακινείται το “10”.

Compactness και υπομονή

Σε φάση άμυνας, το κύριο χαρακτηριστικό της ΑΕΚ του coach Νίκολιτς, είναι η διάθεσή του να αμύνεται σε 4-4-2 και σε medium block. Αυτό που ξεχωρίζει ωστόσο, είναι η πειθαρχία των ποδοσφαιριστών του. Πάντα μένουν κοντά και μετακινούνται μαζικά. Με αυτόν τον τρόπο, κάνουν δύσκολη την κυκλοφορία μπάλας στον αντίπαλο και τον ωθούν στο να ρισκάρει και να παίξει με μεγαλύτερου μήκους πάσες ώστε να οδηγηθούν σε λάθος ώστε να μπει σε εφαρμογή το κύριο όπλο του coach Νίκολιτς, το επιθετικό transition το οποίο θα δούμε παρακάτω.

Η ΑΕΚ μένει τόσο ”δεμένη” που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν ο αντίπαλος κυκλοφορεί την μπάλα στην πλευρά. Η μετακίνηση των παικτών της ΑΕΚ είναι ολική, για παράδειγμα αν δέχεται επίθεση από την δεξιά της πλευρά, ο Κουτέσα ή ο Κοϊτά που παίζουν αριστεροί εξτρέμ, έρχονται εσωτερικά φτάνοντας μέχρι τον άξονα του γηπέδου.

Φυσικά υπάρχουν και οι καταστάσεις που σηματοδοτούν pressing triggers. Μια πάσα προς τα πίσω, ελεύθερα και πλάγια άουτ, είναι καταστάσεις στις οποίες η ομάδα του Νίκολιτς ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει.

Επιθετικό transition

Είναι το κύριο όπλο του coach Νίκολιτς, το γνωρίζαμε και το είχαμε παρουσιάσει πριν καν πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, μέσω αυτού του κειμένου.

Ό,τι είδαμε παραπάνω, γίνεται για αυτόν τον λόγο. Πολλοί θα έχετε αναρωτηθεί: “Γιατί δεν πιέζει η ΑΕΚ ψηλά πάντα, ακόμα και με χαμηλότερης δυναμικής αντιπάλους”. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη!

Προτιμά να δίνει χώρο στον αντίπαλο να ανεβάσει τις γραμμές του, δίνοντας παράλληλα χώρο στους δικούς του ποδοσφαιριστές. Αν η ΑΕΚ πίεζε ψηλά, ακόμα και αν κέρδιζε την μπάλα, το μεγάλο προσόν των Ζίνι, Ελίασον και Κουτέσα, γενικά των μεσοεπιθετικών της που είναι η ταχύτητα, δε θα μπορούσε να το αξιοποιήσει στο έπακρο.

Οι ταχύτατοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ακραίοι στην πλειοψηφία τους, θέλουν χώρο για να μπορέσουν να τρέξουν σε full speed και να αποκτήσουν πλεονέκτημα από τον αντίπαλό τους και το medium block, είναι η καλύτερη λύση. Έχουν μισό γήπεδο να τρέξουν, το επιθετικό transition μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή.

Αλλαγές παιχνιδιού από τα half spaces στην αδύνατη πλευρά

Αναφέραμε παραπάνω πως η ΑΕΚ παραμένει compact. Στο επιθετικό κομμάτι συνεχίζει να ισχύει. Η αριστερή πλευρά της ΑΕΚ είναι η κύρια πτέρυγα ανάπτυξης και δεν είναι τυχαίο πως σε αυτούς τους χώρους κινείται τόσο ο Ρέλβας, όσο και ο Πινέδα. Οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα τους, να συνδέουν την δυνατή, με την αδύνατη δεξιά πλευρά.

Ο Ελίασον δεξιά παίζει πάνω στην γραμμή και υποστηρίζεται με underlaps / overlaps του Ρότα, όμως για να φτάσει η μπάλα εκεί, μεγάλο ρόλο παίζουν οι μεγάλες μπάλες των Ρέλβας και Πινέδα. Η ΑΕΚ στοχεύει να μαζέψει την αντίπαλη άμυνα στην μια πλευρά του γηπέδου και όταν βρεθεί σε αδιέξοδο να αλλάξει πλευρά επίθεσης, με τον εξαιρετικό στο 1v1 Ελίασον.

Συνεχές roatations θέσεων

Η διαρκείς κινήσεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, έχουν σκοπό την fluid επιθετική κίνηση και το μπέρδεμα των αντιπάλων. Οι θέσεις των παικτών μπορούν να μεταβληθούν, αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους με σκοπό να μην είναι προβλέψιμες. Έτσι, ο αντίπαλος προπονητής δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για το ποιος κάνει τι, ενώ είναι απαγορευτική η χρησιμοποίηση man to man.

Η ΑΕΚ του coach Νίκολιτς δείχνει να αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ παικτών και προπονητή. Η συνεννόησή τους δείχνει άψογη. Δεν είναι τυχαίο πως η ΑΕΚ στις νοκ άουτ αναμετρήσεις παρουσιαζόταν καλύτερη, όχι απλά από αγώνα σε αγώνα, στις ρεβάνς η ΑΕΚ πάντα ήταν καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι. Αν σκεφτεί κανείς πάλι τις αναμετρήσεις, θα παρατηρήσει πως η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και από ημίχρονο σε ημίχρονο...

Στο παρακάτω video, όλη η ανάλυση της ΑΕΚ του coach Νίκολιτς: