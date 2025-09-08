Στον πάγκο σε επίσημο ματς της Εθνικής μετά από 6 χρόνια ο Μπακασέτας!

Ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε στον πάγκο για το ματς της Εθνικής με την Δανία, με το εντυπωσιακό σερί που «έτρεχε» από τον Οκτώβριο του 2019 να ολοκληρώνεται.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε την απόφαση να δώσει φανέλα βασικού στον Κωνσταντέλια για το κρίσιμο ματς της Εθνικής με την Δανία, αφήνοντας στον πάγκο τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός της «Γαλανόλευκης» λοιπόν βρίσκεται στον πάγκο, κάτι που συμβαίνει σε επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, όταν φυσικά είναι διαθέσιμος και δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, από τις 12 Οκτωβρίου του 2019 και το εκτός έδρας ματς με την Ιταλία για τα προκριματικά του Euro 2020, υπήρξε ένα σερί 39 επίσημων αγώνων της Ελλάδας στα οποία ο Μπακασέτας ήταν στο αρχικό σχήμα.

Για την ιστορία, σε όλη του την καριέρα ο Μπακασέτας μετράει 76 συμμετοχές με την «Γαλανόλευκη», με απολογισμό 18 γκολ.