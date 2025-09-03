Πρόκειται για νεοφώτιστο σύλλογο στη Β΄ κατηγορία της Βραζιλίας, με τον Ταχτσίδη έπειτα από 11 χρόνια να επιστρέφει στη «χώρα του καφέ», όπου είχε πάρει μέρος στο Μουντιάλ με την Εθνική δίχως όμως να αγωνιστεί.
«Πρόκειται για την πρώτη μου ομάδα στη Βραζιλία και μια μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Ρέμο είναι μια τεράστια βραζιλιάνικη ομάδα με σπουδαίο πρότζεκτ. Ελπίζω να βοηθήσω τον "Βασιλιά του Αμαζονίου" στη διοργάνωση».
Ταχτσίδης: «Μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου η Ρένο»