Ταχτσίδης: «Μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου η Ρένο»

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης έγινε και επίσημα ο δεύτερος Έλληνας μετά τον Ανδρέα Σάμαρη που συνεχίζει την καριέρα του στη Βραζιλία για λογαριασμό της Ρένο. «Μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου» τόνισε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Πρόκειται για νεοφώτιστο σύλλογο στη Β΄ κατηγορία της Βραζιλίας, με τον Ταχτσίδη έπειτα από 11 χρόνια να επιστρέφει στη «χώρα του καφέ», όπου είχε πάρει μέρος στο Μουντιάλ με την Εθνική δίχως όμως να αγωνιστεί.



«Πρόκειται για την πρώτη μου ομάδα στη Βραζιλία και μια μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Ρέμο είναι μια τεράστια βραζιλιάνικη ομάδα με σπουδαίο πρότζεκτ. Ελπίζω να βοηθήσω τον "Βασιλιά του Αμαζονίου" στη διοργάνωση».

