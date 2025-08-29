«Μπαμ» με Τσάβι Σίμονς από Τότεναμ!

Σούπερ κίνηση για την Τότεναμ που ολοκλήρωσε μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία της. Με ταχύτατες ενέργειες, οι Λονδρέζοι έφτασαν σε συμφωνία με την Λειψία και έκαναν δικό τους τον Τσάβι Σίμονς σε μία μεταγραφή που κόστισε 70 εκατομμύρια ευρώ.
Ο 23χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος απέρριψε την Τσέλσι, υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών και ανακοινώθηκε επίσημα από τα σπιρούνια.
