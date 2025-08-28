Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ στην καυτή «OPAP Arena» και ολοκλήρωσε τον «άθλο» των προκριματικών, περνώντας τρεις γύρους και «τσεκάροντας» το... εισιτήριο για τη League Phase του Conference για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Επιτέλους, τα... κατάφερε! Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 στην κατάμεστη «OPAP Arena» και για πρώτη φορά μετά από οκτώ ευρωπαϊκές συναντήσεις την Άντερλεχτ (σ.σ. τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες), πανηγυρίζοντας μια σπουδαία και πρώτη πρόκριση στη League Phase του Conference. Επιπρόσθετα, «ξόρκισε» τα... κακά πνεύματα του περσινού αποκλεισμού από τη Νόα, καθώς ξεπέρασε τα «εμπόδια» των Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ, δηλαδή τρεις προκριματικούς γύρους, ως ανίσχυρη στις κληρώσεις, κάτι που συμβαίνει για 11η φορά στη «ζωή» της διοργάνωσης. Τα γκολ σημείωσαν ο Κοϊτά στο 36ο λεπτό και ο Κουτέσα στο 48ο λεπτό για το τελικό 2-0 με πολύ καλή εμφάνιση! MVP του αγώνα ο Μαρίν, την Παρασκευή (29/8) στις 14.00 η κλήρωση της.

Το ματς

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ώθηση από την «καυτή» ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε τον έλεγχο και την κατοχή, όμως δεν μπορούσε να απειλήσει με κάποια ευκαιρία. Η πρώτη τελική ήρθε από τον Ουέρτα στο 11ο λεπτό, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει σταθερά στη γωνία. Η ΑΕΚ γέμιζε τα καρέ του Κούζεμανς με κόρνερ ή στατικές φάσεις και στο 21ο λεπτό ο Κουτέσα πάτησε περιοχή, όμως πλάσαρε ψηλά από καλό σημείο. Μετά από 4 λεπτά, ο Κοϊτά έκανε φάουλ στον Ντόλμπεργκ και πάνω στην υπερπροσπάθεια ζόρισε το γόνατό του, «παγώνοντας» το γήπεδο. Ο Μαυριτανός σηκώθηκε, ευτυχώς και στο 36ο λεπτό «τορπίλισε» τον Κούζεμανς με μια... ρουκέτα από τα όρια της περιοχής, γράφοντας το 1-0 με τη συμβολή του Ρότα (κλέψιμο) και του Ελίασον (ασίστ). Στα επόμενα δέκα συν τρία λεπτά, η Ένωση παρέμεινε τακτικά και ενεργειακά σε υψηλό επίπεδο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια «ψυχωμένη» και δίκαια «οδηγός»!

Ο Μπέσνικ Χάσι τα έπαιξε... όλα για όλα με την επιστροφή για το δεύτερο μέρος, καθώς η Άντερλεχτ δεν μπορούσε να απειλήσει, αλλά ούτε να κρατήσει ισορροπίες λόγω της έντασης που είχε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Μέχρι να μπουν στο γήπεδο οι δυο ομάδες, ο Κουτέσα πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο 48λεπτό, όταν ο Πινέδα έπαιξε γρήγορα για τον Ελβετό winger που πάτησε περιοχή και με ένα έξοχο σουτ στη γωνία του Κούζεμανς έβαλε τις βάσεις... πρόκρισης! Το 2-0 απελευθέρωσε τα πόδια της Ένωσης και αφού ο «κέρβερος» Στρακόσα κράτησε το «μηδέν» στις προσπάθειες των Ντόλμπεργκ (52'), Βερσχάρεν (58') και Γιανσάνα (65'), το νερό ολοένα και έμπαινε στ' αυλάκι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον (73' Λιούμπισιτς), Κουτέσα (78' Πενράις), Κοϊτά (88' Βίντα), Πιερό (73' Γιόβιτς).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Κάνα, Χέι, Έσκαν (46' Αουγκούστινσον), Ντε Κατ (46' Μπερτατσίνι), Γιανσάνα, Ουέρτα (46' Βερσχάρεν), Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.