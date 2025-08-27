Ο «Ελ Κααμπί» που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και η ανανέωση που χρειάζεται ο Φώτης

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον «τύπο σέντερ φορ» που θα διευκολύνει τον στόχο δικαιώνοντας την καλή δουλειά του Βιτόρια αλλά και τις νέες προκλήσεις που θα βοηθήσουν τον Ιωαννίδη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν του χαρίστηκε τίποτα, κέρδισε με τον ιδρώτα του την καταξίωση, φόρεσε δικαίως το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Παναθηναϊκό.

Εκτιμώ όμως πως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και για τον διεθνή Έλληνα φορ αλλά και για το κλαμπ να βαδίσουν σε δρόμους χωριστούς. Ο Ιωαννίδης πρέπει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό για να βρει τις καινούργιες προκλήσεις που θα τον βοηθήσουν να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να ανέβει επίπεδο και να συνεχίσει να προσφέρει στη νέα Ελλάδος η οποία σφύζει από ταλέντο.

Ταυτόχρονα όμως -ας είμαστε ειλικρινείς- ο Φώτης πρέπει να φύγει προτού τον βαρύνει η φθορά της εσωστρέφειας η οποία πολλάκις μοιάζει με γάγγραινα που κατατρώει το κορμί του συλλόγου. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μακριά από το πρωτάθλημα για 15 χρόνια, δημιουργεί γκρίνιες, θυμούς και εύκολους στόχους. Δυστυχώς για κάποιους ο Ιωαννίδης έγινε αυτό ακριβώς: εύκολος στόχος στην αποτυχία. Το είδαμε στα social και μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Ρέιντζερς. Λες και το σπορ δεν είναι ομαδικό αλλά... τένις.

Ο Ιωαννίδης πρόπερσι είχε εκπληκτική σεζόν, πέρυσι η απόδοσή του δεν ήταν ανάλογη, αλλά όποιος πει πως δεν είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι το λιγότερο εμπαθής.

Τα χαρακτηριστικά του όμως δεν είναι του φορ "μιας επαφής". Ο Φώτης ξεκινάει μακριά από την περιοχή, θέλει να παίζει με τη μπάλα στα πόδια, ενίοτε να δημιουργεί μόνος του τις φάσεις. Πάντως από τον τρόπο παιχνιδιού του τριφυλλιού δεν βγήκε ευνοημένος.

Το ζήτημα είναι ότι το σημερινό ποδοσφαιρικό μοτίβο που υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια χρειάζεται άλλου τύπου σέντερ φορ. Τον παίκτη της μιας επαφής μέσα στην περιοχή. Έναν "Ελ Κααμπί" δηλαδή, ο οποίος θα έχει το εύκολο γκολ, αυτό που θα εξαφανίσει τη "δυσκοιλιότητα" μπροστά στην αντίπαλη εστία και θα δικαιώσει εν τέλει την καλή δουλειά που κάνει ο Ρούι Βιτόρια αυτό το καλοκαίρι.

Τον κεντρικό επιθετικό που μπορεί να "γράφει" εύκολα δίχως να χρειάζεται (να είναι υποχρεωμένος αν προτιμάτε) να βγαίνει από την περιοχή για να υποδέχεται μπάλα και να βοηθάει στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού όπως κάνει ο Ιωαννίδης που ξέρει πολύ ποδόσφαιρο σε σχέση με άλλους στη θέση του.

Αυτό θέλει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Τον δικό του "Ελ Κααμπί". Και ο Φώτης Ιωαννίδης χρειάζεται ανανέωση και νέες προκλήσεις. Το εξωτερικό και δη μια μεγάλη ομάδα στην Πορτογαλία μπορεί να του προσφέρει τη νέα πίστα για να ανέβει επίπεδο. Μια σημαντική ανανέωση μακριά από τοξικότητες. Έχοντας αφήσει στον Παναθηναϊκό σπουδαία παρακαταθήκη αναμνήσεων και πολλών εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια δίνοντας ραντεβού με το κλαμπ που εκτόξευσε την καριέρα του για επανένωση έπειτα από μερικά χρόνια.

ΥΓ: Αν το αυριανό στη Σαμψούντα είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό του Ιωαννίδη με τη φανέλα του τριφυλλιού, τότε και ο αρχηγός και η ομάδα του έχουν ακόμη ένα λόγο παραπάνω να πανηγυρίσουν την πρόκριση!