Μόλις στο 6ο και στο 11ο λεπτό οι Καμαρά και Γου αντίκρισαν απευθείας κόκκινες κάρτες, αφήνοντας τη Ρεν με εννέα ποδοσφαιριστές. Από εκείνο το σημείο και μετά, η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στο φινάλε του πρώτου μέρους με τον Σουμανό (45’+4’), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισαν» οριστικά με τα γκολ των Τοσέν (47’), Παγκίς (65’) και Λε Μπρις (69’).
Η Ρεν, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε σοκάρει τη Μαρσέιγ με νίκη 1-0, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αντιδράσει και υπέστη βαριά ήττα.
Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Ligue 1
Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ 1-0
(50’ Φαμπιάν Ρουΐθ)
Μαρσέιγ – Παρί FC 5-2
(18’ πεν. Γκρίνγουντ, 24’, 73’ Ομπαμεγιάνγκ, 81’ Χόιμπιεργκ, 90+6’ Βαζ – 28’ Κεμπάλ, 58’ Σίμον)
Νις – Οσέρ 3-1
(3’ Μπογκά, 24’ αυτ. Ακπά, 76’ Μοφί – 21’ Σιναγιόκο)
Λιόν – Μετς 3-0
(25’ Φοφανά, 30’ Τολισό, 83’ Κάραμπετς)
Λοριάν – Ρεν 4-0
(45’+4 Σουμανό, 47’ Τοσέν, 65’ Παγκίς, 69’ Λε Μπρις)
Τουλούζ – Μπρεστ (24/8)
Στρασμπούρ – Ναντ (24/8)
Χάβρη – Λανς (24/8)
Λιλ – Μονακό (24/8)