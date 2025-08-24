Η Λοριάν πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Ligue 1, διαλύοντας με 4-0 τη Ρεν, η οποία αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το ματς με αριθμητικό μειονέκτημα.

Μόλις στο 6ο και στο 11ο λεπτό οι Καμαρά και Γου αντίκρισαν απευθείας κόκκινες κάρτες, αφήνοντας τη Ρεν με εννέα ποδοσφαιριστές. Από εκείνο το σημείο και μετά, η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στο φινάλε του πρώτου μέρους με τον Σουμανό (45’+4’), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισαν» οριστικά με τα γκολ των Τοσέν (47’), Παγκίς (65’) και Λε Μπρις (69’).

Η Ρεν, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε σοκάρει τη Μαρσέιγ με νίκη 1-0, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αντιδράσει και υπέστη βαριά ήττα.

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής Ligue 1

Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ 1-0

(50’ Φαμπιάν Ρουΐθ)

Μαρσέιγ – Παρί FC 5-2

(18’ πεν. Γκρίνγουντ, 24’, 73’ Ομπαμεγιάνγκ, 81’ Χόιμπιεργκ, 90+6’ Βαζ – 28’ Κεμπάλ, 58’ Σίμον)

Νις – Οσέρ 3-1

(3’ Μπογκά, 24’ αυτ. Ακπά, 76’ Μοφί – 21’ Σιναγιόκο)

Λιόν – Μετς 3-0

(25’ Φοφανά, 30’ Τολισό, 83’ Κάραμπετς)

Λοριάν – Ρεν 4-0

(45’+4 Σουμανό, 47’ Τοσέν, 65’ Παγκίς, 69’ Λε Μπρις)

Τουλούζ – Μπρεστ (24/8)

Στρασμπούρ – Ναντ (24/8)

Χάβρη – Λανς (24/8)

Λιλ – Μονακό (24/8)