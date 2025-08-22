ΠΑΟΚ: Χαμηλές στροφές στην επίθεση στο ξεκίνημα της σεζόν

Ένα από τα στοιχεία που δεν χαρακτήριζαν τον περσινό ΠΑΟΚ ήταν η δυσκολία στο σκοράρισμα. Ωστόσο, στα πρώτα φετινά ματς, η επιθετική δυστοκία κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της, αποτελώντας «αγκάθι» για τον Δικέφαλο.

Αποστολή στην Κροατία

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνώρισε την πρώτη της ήττα για φέτος (1-0) απέναντι στη Ριέκα, μέσα στο γήπεδο Ρουγιέβιτσα. Το πρόβλημα στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι –όπως και στα ματς με τη Βόλφσμπεργκερ– παραμένει άλυτο.

Παρότι πέρσι, ακόμα και χωρίς τη σημαντική συμβολή των επιθετικών, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την κορυφή στην επίθεση του πρωταθλήματος, με 101 γκολ σε 52 αγώνες – σχεδόν δύο γκολ ανά ματς – φέτος η εικόνα είναι διαφορετική.

Στις αναμετρήσεις με τους Κυπελλούχους Αυστρίας και στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ριέκα, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν βρίσκει δίχτυα (πλην του γκολ του Καμαρά στο Κλάγκενφουρτ), αλλά αδυνατεί και να δημιουργήσει σημαντικές φάσεις.

Σε τρία παιχνίδια, δηλαδή 300 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει μόλις ένα γκολ – το γκολ πρόκρισης του Μαντί Καμαρά. Κάτι αντίστοιχο είχε σημειωθεί μόνο μία φορά την περασμένη σεζόν, όταν τον Σεπτέμβριο, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο ένα γκολ ενεργητικό σε τρία διαδοχικά ματς με Γαλατασαράι, Άρη και Στεάουα.

Τότε είχε ηττηθεί με 3-1 στην Κωνσταντινούπολη (με σκόρερ τον Κωνσταντέλια), ενώ στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Άρη και Στεάουα, δεν κατάφερε να σκοράρει, χάνοντας αμφότερα με 0-1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του καλούνται να βρουν άμεσα λύσεις, σε μια περίοδο άκρως απαιτητική για τους Θεσσαλονικείς με γεμάτο πρόγραμμα: ακολουθούν εντός έδρας αγώνες με την ΑΕΛ, τη Ριέκα (ρεβάνς) και τον Ατρόμητο, πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.